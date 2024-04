Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la production de la saison 4 de The Witcher a démarré, Netflix annonce que la cinquième sera la dernière. Elle se fera sans Henry Cavill, qui a cédé son costume du héros à Liam Hemsworth.

Encore deux saisons et puis ce sera fini : c’est ce qu’a indiqué Netflix dans un tweet publié le 18 avril, concernant la fin de la série The Witcher. Deux informations sont données par la plateforme. La quatrième saison, la première sans Henry Cavill, est actuellement en production. La cinquième, elle, a déjà reçu le feu vert et sera tournée dans la foulée. La fin de la série adaptera les livres Baptism of Fire, The Tower of the Swallow et Lady of the Lake.

Netflix n’a donc pas envie d’attendre de voir comment le public réagira au changement d’acteur principal. Henry Cavill, immense argument du casting de la série et grand fan de la saga, cède sa place à Liam Hemsworth (le petit frère de Chris, alias Thor dans le Marvel Cinematic Universe). À en juger par sa dernière publication Instagram, il a opéré une transformation physique impressionnante pour devenir Geralt de Riv.

Liam Hemsworth est prêt pour le rôle de Geralt dans The Witcher. // Source : Instagram Liam Hemsworth

Il y aura 2 saisons de The Witcher avec Liam Hemsworth

Citée par Comicbook le 18 avril, l’actrice Anya Chalotra a tenu à rappeler l’apport incroyable d’Henry Cavill : « Ce sera bizarre, et je pense que je vais ressentir cette perte. Ce sera le cas pour nous tous. Henry a été incroyable et a porté la série, mais je suis ravie pour ce qui arrive. Il y a encore beaucoup de choses à raconter. » Pour Liam Hemsworth, la pression est immense et, pour l’heure, on ignore si les scénaristes ont prévu un tour de passe-passe pour expliquer ce changement pas anodin de casting (un sort qui lui a changé le visage ?).

Netflix n’a fourni aucune date de diffusion pour la quatrième saison de The Witcher. Si on se fie au calendrier de la série, on peut miser sur 2025 : les premiers épisodes ont été ajoutés à la plateforme de SVOD en 2019, tandis que les saisons 2 et 3 ont respectivement été proposées en 2021 et 2023. Avec un tel gap de deux ans, cela nous amènerait en 2027 pour la cinquième et dernière saison.

Sur la publication de Netflix partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir une courte vidéo du casting réuni dans une salle immense. Liam Hemsworth est là, aux côtés d’Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) et Joey Batey (Jaskier). La saison 4 verra les renforts de Sharlto Copley (Leo Bonhart), James Purefoy (Skellen), Danny Woodburn (Zoltan) et… Laurence Fishburne. Ce dernier prêtera ses traits au vampire Regis, un personnage phare de l’univers The Witcher.

