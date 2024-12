Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez sûrement déjà dévoré les 8 épisodes d’Espion à l’ancienne, la nouvelle série du créateur de The Good Place, disponible sur Netflix. Mais avez-vous remarqué un pull très familier, lors du dernier épisode de la saison 1 ?

Un senior s’improvise agent secret afin d’infiltrer une maison de retraite, pour une mission de la plus haute importance : voilà le pitch génial d’Espion à l’ancienne (ou Man on the Inside en VO), disponible depuis le 21 novembre 2024 sur Netflix. Et si cette comédie trouve un si bel équilibre entre rires et émotions, c’est grâce à la plume inspirée de son créateur : Michael Schur, excellent scénariste de The Good Place, The Office, mais aussi Brooklyn 99. Dans Espion à l’ancienne, les références à ses précédentes séries se multiplient ainsi jusqu’à l’ultime épisode 8, qui contient un caméo furtif, mais très spécial.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 1 d’Espion à l’ancienne.

Eleanor Shellstrop est dans la place

Si vous avez vu The Office, Brooklyn 99 et The Good Place, vous n’avez probablement pas été dépaysés par Espion à l’ancienne. Dans le rôle principal d’un agent secret en herbe, l’acteur Ted Danson s’en donne ainsi à cœur joie, rappelant avec bonheur son personnage de Michael, dans The Good Place. À ses côtés, on a pu également apercevoir quelques visages familiers, comme ceux de Marc Evan Jackson ou Stephanie Beatriz, bien connus des fans de Brooklyn 99.

Mais cette tendance à engager les mêmes acteurs et actrices, pour chacune des séries créées par Michael Schur, a culminé dans l’épisode 8 de la saison 1 d’Espion à l’ancienne. On y découvre ainsi D’Arcy Carden, qui incarnait Janet dans The Good Place, mais aussi un clin d’œil à une autre comédienne phare : Kristen Bell.

Et oui, comme le rapporte le média américain TV Line, l’interprète d’Eleanor Shellstrop a fait un rapide caméo à la fin de la série Netflix. Certes, elle est filmée de dos, donc on ne voit jamais son visage. Mais les fans très attentifs ont pu la reconnaître grâce à ses cheveux blonds, mais surtout grâce au pull beige, doté d’un arc-en-ciel, qu’elle portait déjà dans le final de The Good Place.

Une intuition confirmée par D’Arcy Camden dans un post Instagram, partagé le 29 novembre 2024, qui contient une photo de groupe de tournage, avec Kristen Bell. Les théories pleuvent alors concernant Espion à l’ancienne : la nouvelle sitcom de Netflix pourrait-elle se dérouler dans le même univers que The Good Place ? En tout cas, Michael Schur et Ted Danson préparent déjà une saison 2, même si Netflix n’a fait aucune annonce à ce sujet, pour le moment.

