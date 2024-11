Lecture Zen Résumer l'article

GTA V va rejoindre les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium au mois de novembre, au cas où vous n’y auriez pas encore joué.

Après avoir dévoilé les trois jeux offerts à ses abonnés PlayStation Plus en novembre, Sony enchaîne avec les ajouts pour les catalogues Extra et Premium — les deux formules plus chères. Il y a GTA V dans le lot, ou encore Dying Light 2: Stay Human et Overcooked! All You Can Eat.

PlayStation Plus Extra et Premium en novembre 2024 // Source : Sony

Il existe plusieurs formules d'abonnement au PlayStation Plus.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en novembre 2024

GTA V (PS4, PS5)

GTA V a dépassé les 200 millions de ventes, mais peut-être existe-t-il encore des joueuses et des joueurs qui ne se seraient pas lancés dans l’aventure. En attendant GTA VI, c’est l’occasion de rattraper le temps.

Dying Light 2: Stay Human (PS4, PS5)

Dying Light 2: Stay Human mélange action, survie et déplacements en mode parkour au sein d’un monde post-apocalyptique rempli de zombies et de créatures. Vous incarnez Aiden Caldwell, un individu aux compétences précieuses qui pourrait bien changer le destin de la Ville. À noter que le jeu est optimisé pour la PS5 Pro.

Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5)

Le samouraï Ryoma Sakamoto doit se rendre à Kyoto pour trouver le meurtrier de son père et prouver son innocence. Par les créateurs de Yakuza: Like a Dragon.

MotoGP 24 (PS4, PS5)

Ce week-end, c’est l’ultime course de la saison 2024 de MotoGP, marquée par une belle lutte entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin. Si jamais votre pilote préféré ne remporte pas le titre, alors vous pourrez vous venger dans le jeu vidéo officiel.

Overcooked! All You Can Eat (PS4, PS5)

Ce jeu diabolique, où on doit gérer un restaurant en confectionnant rapidement des plats, peut tester la solidité de votre couple ou la puissance d’une amitié. Rien que ça.

Mais aussi :

The Sims 4 Iles paradisiaques (PS4)

Digimon Survive (PS4)

Stick Fight: The Game (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Killer Frequency (PS4, PS5)

Hungry Shark World (PS4)

Chivalry 2 (PS4, PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en novembre 2024

Synapse (PS VR2)

Blood Omen: Legacy of Kain (PS4, PS5)

Blood Omen 2 (PS4, PS5)

Spelunker HD Deluxe (PS4)

