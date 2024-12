Lecture Zen Résumer l'article

Durant les Game Awards 2024, The Last of Us Part II Remastered a été officiellement annoncé sur PC pour l’année 2025.

The Last of Us a marqué plusieurs générations de joueuses et de joueurs. Quand le jeu est arrivé sur PC sous sa forme remake, il a pu toucher encore plus de monde. Mais quid de The Last of Us Part II, au récit choc et aux graphismes époustouflants ? Durant les Game Awards 2024, Naughty Dog a annoncé son tout nouveau jeu vidéo. Mais ils ont aussi parlé de leur saga post-apocalyptique, avec une grosse annonce : une arrivée sur PC, et avec une date.

The Last of Us Part II sur PC en 2025

The Last of Us Part II sera disponible sur PC à partir du 3 avril 2025. Ce sera plus précisément The Last of Us Part II Remastered — une version améliorée et intégrant de nouveaux modes de jeu comme le « sans retour » ainsi que les niveaux perdus — qui sera portée sur cette nouvelle plateforme.

Sony a diffusé une bande-annonce en 4K pour l’occasion :

The Last of Us Part II se situe quelques années après la fin marquante du premier jeu. Cette fois-ci, il y a deux personnages jouables : Ellie, ainsi qu’une nouvelle arrivante, Abby. Alors que le premier opus demande environ 15 heures de jeu pour être terminé, le second s’étend sur au moins 23 heures. Il est réputé comme étant bien plus brutal que son prédécesseur, que ce soit dans l’histoire comme dans le gameplay, alors accrochez-vous bien. Il dispose également d’un mode réaliste pour les plus courageux.

La saison 2 de la série, The Last of Us, pourrait arriver à peu près à la même époque, puisqu’elle est attendue pour le premier semestre 2025 sur HBO.

