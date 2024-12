Lecture Zen Résumer l'article

Après le Spotify Wrapped, c’est au tour de SNCF Connect de proposer votre rétrospective 2024, ou plutôt votre « rétrainspective ». Alors, est-ce que vous avez beaucoup voyagé en train en 2024 ?

C’est la fin d’année et beaucoup de services proposent vos rétrospectives de l’année. C’est le cas de SNCF Connect avec sa « rétrainspective » que vous pouvez consulter depuis le site ou l’application. De quoi connaître les kilomètres parcourus, vos destinations les plus fréquentes, mais aussi le CO2 « économisé ». La SNCF s’est inspirée du Spotify Wrapped et ne s’en cache absolument pas. D’autres services font la même chose, comme le MyDeezerYear ou encore le Replay d’Apple Music.

Comment consulter sa rétrainspective SNCF Connect ?

La rétrainspective est disponible sur le site de SNCF Connect, si vous êtes connecté à votre compte dessus, depuis la page d’accueil ou à cette adresse. Vous pouvez aussi la consulter sur l’application mobile (Android et iOS) sur votre smartphone : elle aussi est disponible depuis la page d’accueil. En cliquant dessus, plusieurs écrans animés vont défiler, à la manière des stories sur Instagram ou Snapchat.

Voici ce que vous allez pouvoir connaître à propos de votre année sur voie ferrée :

Le nombre de kilomètres parcourus en train (aussi en longueurs de brasse coulée) ;

Le nombre de trajets effectués avec les lignes les plus utilisées et la région la plus fréquentée ;

Le nombre de kg de CO2 « évités par rapport à la voiture » (aussi en poids de tables de ping-pong ou en boules de pétanque) ;

Le nombre de trajets réservés seul et à plusieurs.

Le train en France en 2024, en chiffres

Cela fait deux ans que SNCF Connect propose sa rétrainspective : elle avait été envoyée à 4 millions d’utilisateurs en 2022, 9 millions en 2023 et elle devrait approcher les 10 millions en 2024. Elle est disponible pour tous les utilisateurs « ayant un compte client, qui ont acheté au moins 2 trajets, hors trajets réalisés grâce à un abonnement ou via un produit touristique TER, sur le site ou l’application entre le 1er janvier et le 3 décembre 2024 », précise la SNCF sur son site.

La SNCF en profite également pour dévoiler les chiffres du train en 2024, sur tous les utilisateurs de SNCF Connect (il y a d’autres moyens de voyager en train sur le réseau SNCF). Les quelque 15 millions d’usagers du train ont acheté 200 millions de billets et parcouru plus de 62 milliards de kilomètres, ce qui a permis d’économiser en moyenne 572 kg de CO2 (par rapport à la voiture) par utilisateur. Des utilisateurs qui ont été plus de 320 000 à avoir choisi le train de nuit pour voyager. Le top 3 des destinations les plus populaires est tout à fait logique : Paris, Lyon et Bordeaux.

