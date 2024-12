Lecture Zen Résumer l'article

FromSoftware travaille actuellement sur plusieurs projets, mais un éventuel Elden Ring 2 n’en fait pas partie.

« Nous n’envisageons pas vraiment le développement d’un Elden Ring 2 ». Voilà des propos qui pourraient faire tiquer nombre de fans qui se sont plongés, avec plaisir et souffrance, dans l’univers imaginé par FromSoftware et George R.R. Martin depuis 2022. Ils sont signés Hidetaka Miyazaki, président du studio et directeur du jeu, et partagés dans les colonnes de Game Watch le 3 décembre, en marge de la cérémonie des PlayStation Partner Awards 2024, organisée au Japon.

Cette déclaration peut paraître étonnante alors qu’Elden Ring est un succès immense, avec plus de 25 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Il serait attendu que le studio se précipite sur une suite pour connaître à coup sûr un autre carton.

Les orientations créatives de FromSoftware ne sont cependant pas dictées que par les réussites commerciales, ce qui peut expliquer cette envie de ne pas se lancer trop vite dans le développement d’une suite. Il y a toutefois eu cette année une extension pour Elden Ring, baptisée Shadow of Erdtree. Elle a été autant applaudie que le jeu de base.

L’univers envoûtant et torturé d’Elden Ring. // Source : Bandai Namco

Pas d’Elden Ring 2. Du moins, dans l’immédiat

Hidetaka Miyazaki confie que FromSoftware a plusieurs projets sur le feu, qui impliquent des genres variés. Il n’a pas voulu donner davantage de précision sur les jeux en chantier — d’autant que certaines idées peuvent être abandonnées en cours de route. Il a en revanche éludé la possibilité d’une suite pour Elden Ring — tout au moins dans l’immédiat –, sachant qu’il avait déjà indiqué que le premier jeu n’aurait qu’une seule extension.

« Je tiens à être clair sur le fait que je ne suis pas en train d’écarter la possibilité de développer la saga Elden Ring dans le futur, qu’importe la forme », fait-il savoir. Il aurait tort de dire le contraire puisque l’univers du RPG orienté action est d’une richesse incroyable, susceptible de donner naissance à une foule de projets annexes (y compris un film ou une série ?). Un Elden Ring 2 n’est pas une nécessité absolue, mais il serait dommage de ne pas retourner dans l’Entre-Terre pour d’autres aventures.

On peut aussi comprendre la volonté des développeurs de faire une petite pause par rapport à Elden Ring, qui a concentré la majeure partie de leur attention ces dernières années. L’idée n’est donc pas de tirer sur la corde en cédant à la facilité, plutôt de se laisser le temps d’étudier toutes les options.

On rappelle par ailleurs que les choses s’agitent en coulisses, avec une sérieuse opportunité de rachat de la part de Sony, très intéressé par Kadowaka, la maison mère. Une telle transaction pourrait bouleverser les plans de FromSoftware. En attendant, on n’est pas près de voir arriver Elden Ring 2, qui n’existera peut-être même jamais.

