Selon Reuters, Sony aurait l’intention de faire l’acquisition de la maison mère du studio FromSoftware, à qui l’on doit la trilogie Dark Souls et Elden Ring. Si cela devient officiel, ce serait un gros coup pour la firme nippone.

Et si Sony faisait l’acquisition de FromSoftware ? C’est ce que rapporte Reuters dans un article publié le 19 novembre 2024. Plus concrètement, la multinationale pourrait s’offrir Kadokawa, la maison mère du studio derrière la trilogie Dark Souls et le chef-d’œuvre Elden Ring. Ce conglomérat possède aussi des activités dans le domaine de l’édition de mangas et de livres.

Sony et Kadowaka n’ont pas confirmé l’indiscrétion de Reuters, qui s’appuie sur deux sources pour appuyer ses propos. Les deux parties seraient actuellement en discussion, et un point de convergence pourrait être trouvé dans les semaines à venir. La capitalisation boursière de Kadowaka se situe aux alentours des 2,7 milliards de dollars, une somme qui pourrait être inférieure à ce qu’avait déboursé Sony pour s’offrir Bungie (un peu moins de 4 milliards).

Sony frapperait un grand coup en s’offrant FromSoftware

Sony frapperait bien évidemment un immense coup en parvenant à ajouter FromSoftware à sa galaxie de studios capables d’offrir des exclusivités de poids à son écosystème PlayStation. On pourrait, par exemple, imaginer une suite d’Elden Ring qui serait d’abord uniquement disponible sur une console PlayStation (la PlayStation 6 ?) — avant de paraître sur PC.

On rappelle ainsi que le premier Elden Ring s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires, permettant à FromSoftware d’élargir son public et de faire découvrir sa formule soulslike à un maximum de monde. Pour Sony, c’est un savoir-faire qui n’est pas à négliger, sachant que les deux entreprises se sont déjà entendues pour proposer Bloodborne uniquement sur PS4. La potentielle acquisition ne devrait d’ailleurs pas manquer de relancer les rumeurs sur une remasterisation, voire un remake.

En tout cas, le niveau de qualité des jeux du studio pourrait être encore supérieur, avec une optimisation totale des capacités de la PlayStation 5 puis de la PlayStation 6 (comme c’est le cas pour le remake de Demon’s Souls par exemple). Bien sûr, il sera beaucoup moins évident d’atteindre les 30 millions de ventes sans disponibilité sur les autres plateformes.

On rappellera quand même que Sony n’a pas toujours été à la fête avec les studios qu’il a rachetés. Bungie a connu des soubresauts et l’avenir de la saga Destiny n’est pas des plus reluisants, tandis que le flop Concord, qui a englouti des millions de dollars, s’est soldé par la fermeture de Firewalk Studios. Espérons un meilleur destin pour FromSoftware s’il rejoint le giron PlayStation.

