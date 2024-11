Lecture Zen Résumer l'article

Netflix a fait appel à une intelligence artificielle générative pour un outil promotionnel de la série Arcane. Ce qui n’a pas du tout plu à Riot Games, créateur de League of Legends.

« Je me sens bête, mais que se passe-t-il avec la main de Jinx ? », se demande l’internaute egg dans un tweet publié le 20 novembre. Un message qui s’accompagne d’une capture d’écran, dans lequel on voit une affiche promotionnelle de la série Arcane. Il y a effectivement un problème avec la main de l’héroïne, qui a l’air monstrueuse (on dirait deux mains superposées) et ne fait pas du tout honneur à la direction artistique imaginée par Fortiche Production.

egg a vu juste : il y a bel et bien un souci avec cet artwork, qui est en réalité la version agrandie d’un poster (où la main de Jinx est parfaite). Et, hélas, Netflix a semble-t-il fait appel à une intelligence artificielle générative pour étendre l’image (pour qu’elle soit plus adaptée à son application, en obtenant une bannière), d’où ce rendu qui n’est pas totalement réussi. La plateforme de streaming l’a retirée depuis, et Riot Games a publiquement réagi à cette erreur, qui s’apparente à un manque de respect.

Affiche promotionnelle modifiée d’Arcane (avec une main horrible) // Source : Twitter Egg

Netflix a utilisé une IA pour une affiche d’Arcane

En charge des marques chez Riot Games, le studio derrière League of Legends (dont est tirée Arcane), Alex Shahmiri n’a pas caché sa colère sur X (ex-Twitter) : « J’apprécie que vous ayez partagé ça. Nous avons une politique stricte sur la non-utilisation de l’IA dans Arcane, car c’est un immense manque de respect à l’encontre des artistes incroyables qui ont travaillé sur la série. Cette image est une erreur et a été retirée depuis. »

Ce tweet laisse penser que Riot Games n’est pas à l’origine de cet outil promotionnel, qui a vandalisé les travaux de Fortiche Production. Et, de toute évidence, le studio français ne se saborderait pas en faisant appel à une IA pour se faciliter la tâche, au regard de l’immense travail abattu pour donner naissance à Arcane. La faute incombe donc bel et bien à Netflix, qui a voulu aller vite et faire quelques économies.

Affiche promotionnelle d’Arcane (avec une main normale) // Source : Netflix

La plateforme de streaming a simplement oublié que les fans ont l’œil aiguisé et que les créations obtenues par une IA générative, certes de plus en plus bluffantes, sont encore trop perfectibles pour créer l’illusion. Les mains, particulièrement, sont très difficiles à reproduire. Parfois, il y a même de la confusion, à l’image de ce poster pour le film Thunderbolt*, accusé à tort. Mais dans le cas d’Arcane, il y a une faute de la part de Netflix, et on imagine que Fortiche Production n’a pas dû apprécier cette liberté prise par la multinationale.

