Lecture Zen Résumer l'article

En ce début d’année 2025, Canal+ décide de dévaloriser ses offres sans engagement. Pour avoir plusieurs écrans et la qualité 4K UHD, il faudra s’abonner sur le long terme.

Les résolutions ne sont pas toujours bonnes à prendre, lors d’un passage à une nouvelle année. Comme on peut le découvrir dans un thread publié sur X (ex-Twitter) par Anaël, un internaute passionné des médias, le 14 janvier 2025, Canal+ a décidé de revoir ses offres en janvier. C’est la douche froide pour celles et ceux qui n’auraient pas envie de s’engager.

En effet, les formules mensuelles de Canal+ sont dévaluées, privant les personnes intéressées de plusieurs écrans (à partir de deux) et de la qualité (4K UHD et son en Dolby Atmos). « Les abonnements sans engagement sont désormais limités à 1 utilisateur simultané et sans UHD », souligne Anaël. Numerama a pu le confirmer en faisant une comparaison des différentes formules, sur le site de Canal+. Ces deux fonctionnalités ainsi disparues sont compensées par une petite baisse de prix : on passe de 27,99 à 24,99 € pour l’offre de base sans engagement.

https://twitter.com/anael_tw/status/1879114670910669143

Au tour de Canal+ de « facturer » la qualité

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

Canal+ ne fait finalement qu’imiter ses concurrents sur le marché des plateformes SVOD. Netflix, Disney+ ou encore Max font payer plus cher pour avoir plusieurs utilisateurs en même temps et bénéficier de la meilleure qualité d’image possible. On peut le déplorer : on ne devrait pas avoir à payer plus cher pour avoir la 4K UHD, à une époque où elle est devenue un standard dans les rayons des télévisions. Sans s’engager, il faudra se contenter d’une image en 1080p et d’un son en Dolby 5.1. Dommage, quand on sait que Canal+ met la qualité en avant avec des chaînes thématiques centrées sur le grand spectacle.

De quoi ajouter toujours plus de confusion dans l’esprit des spectatrices et des spectateurs, qui ne savent plus vraiment à quoi ils ont droit quand ils cliquent sur le bouton « S’abonner » (comme pour le sport).

Canal+ avec engagement Canal+ sans engagement

Canal+ se distingue toutefois des autres en jouant sur l’engagement. Quand Netflix demande de payer plus tous les mois (6,50 €), Canal+ invite à s’abonner pendant deux ans. On rappelle que la résiliation reste complexe, avec très peu de motifs pour casser l’engagement avant l’échéance prévue.

Autres changements signalés : Paramount+ disparaît de toutes les offres pour rejoindre la formule Ciné Séries tandis que Netflix, proposé en pack, passe aux publicités si on ne paie pas plus. Apple TV+, en revanche, est toujours là. On rappelle enfin que Canal+ a déjà perdu Disney+.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+