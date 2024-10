Lecture Zen Résumer l'article

Blizzard Entertainment a annoncé une nouveauté de taille pour la future saison de Diablo 4 : l’arrivée de démons immenses, qui donnent accès à un portail une fois terrassés.

De grandes choses arrivent dans Diablo 4. La semaine prochaine sera placée sous le signe de la Haine, avec l’arrivée de la première extension, baptisée « Vessel of Hatred », et le démarrage d’une nouvelle saison, intitulée « L’ascension de la Haine ». Blizzard Entertainment va donc saisir cette double occasion pour proposer plusieurs contenus articulés autour du démon Méphisto. Soit autant de prétextes pour tuer des monstres et devenir encore plus puissants.

Parmi les nouveautés attendues, il y aura notamment les marche-mondes. Ils constitueront visiblement un gros morceau de la future saison, à en croire un communiqué de presse publié le 2 octobre 2024. Ils sont décrits comme « d’immenses créatures des Enfers » qui, sous l’influence de Méphisto, peuvent détruire une région entière. Charge alors aux joueuses et aux joueurs de Diablo 4 de les terrasser pour ouvrir un portail spécial.

Des nouveaux ennemis arrivent dans Diablo 4

Nul besoin de préciser que les marche-mondes seront difficiles à battre. Durant son périple jusqu’à un lieu sacré, il sera invulnérable, mais on pourra toutefois l’endommager en battant ses sbires. Une fois arrivé à destination, il fera apparaître des « flèches de Haine », qu’il faudra rapidement détruire pour le rendre sensible à nos attaques. Visiblement, un combat face à un marche-mondes sera une véritable course contre-la-montre.

Les marche-mondes répondront à un calendrier d’apparitions précises : toutes les quinze minutes, l’un d’entre eux rejoindra l’une des cinq régions principales — mais jamais la même deux fois d’affilée. Un autre apparaîtra toutes les heures dans la zone de Nahantu, exclusive à l’extension Vessel of Hatred. Certains alimenteront l’Arbre des Murmures.

Tuer un marche-mondes n’est qu’une première étape. La récompense prend effectivement la forme d’un portail qui donne accès à un donjon (le royaume bouillonnant). Il sera encore nécessaire d’annihiler des ennemis, jusqu’à obtenir une nouvelle ressource : l’opale, un élixir qui procure des bonus pendant 30 minutes (notamment un boost d’expérience de 15 %).

Les marche-mondes s’ajoutent aux autres chamboulements à venir dans Diablo IV, comme la gestion de la progression (niveau maximum à 60, contre 100 auparavant) et les modes de difficulté repensés. Une vraie version 2.0, en somme.

