Retiré de la vente sur Steam, l’arnaque The Day Before fait désormais le bonheur de petits malins qui revendent des clés devenues rares. Le prix ? Plusieurs centaines d’euros.

Début décembre, la planète vidéoludique a été marquée par la sortie puis la déchéance de The Day Before, un MMORPG — qui n’a jamais été un MMORPG — ambitieux. Le jeu est sorti dans un état tellement lamentable qu’il a été retiré de la vente au bout de quatre jours, entraînant dans sa chute le studio qui l’a développé. Devenu rare, The Day Before peut toujours être acheté sur certains sites qui revendent des clés, a repéré Kotaku dans un article publié le 20 décembre.

Toutefois, alors que The Day Before coûtait officiellement 38,99 € (en accès anticipé), les petits malins qui veulent se faire de l’argent en réclament plus : les tarifs les moins chers s’établissent aux alentours des 200 € selon le comparateur fourni Green Man Gaming. Si la clé vendue est bien valide alors il sera possible d’installer The Day Before sans aucun problème.

L’arnaque The Day Before se poursuit sur les sites de revente de clé Steam

Bien évidemment, les sites qui mettent en vente des clés pour un jeu devenu invendable sont obscurs. Comme on peut le constater sur Green Man Gaming, les différents revendeurs sont liés à des risques avérés. Par exemple, nul ne sait vraiment où ils obtiennent les jeux (il peut y avoir du vol) tandis que certains n’hésitent pas à contourner les règles de Steam pour vendre des cadeaux.

Des plateformes comme Kinguin ou G2Play présentent par exemple « huit risques », ce qui n’inspire pas la confiance. Elles ne sont pas considérées comme officielles et leur donner de l’argent peut être préjudiciable. « Acheter chez ces revendeurs peut mettre votre compte Steam en péril », peut-on lire. Pour ces sites, l’idée est de jouer sur l’indisponibilité de The Day Before afin de créer une pseudo demande, basée sur la collection. C’est un phénomène assez répandu : il y a quelques mois, des spéculateurs proposaient des iPhone avec l’ancien Twitter installé dessus pour des milliers de dollars.

Il faut aussi rappeler que The Day Before est un jeu en ligne. Quand les serveurs seront fermés, plus personne ne pourra y jouer. Aujourd’hui, ce n’est pas encore le cas, en témoignent les rares diffusions sur Twitch. Elle cumulent moins de 100 spectatrices et spectateurs. Selon SteamDB, il n’y aurait que 60 personnes en train d’y jouer à l’heure où nous écrivons ces lignes.

