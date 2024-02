L’espace de quelques heures, The Day Before, disparu définitivement en janvier, est réapparu sur Steam. Il s’agit d’un autre scam, qui se sert donc d’un vieux scam pour faire parler.

Sommes-nous dans scamception ? Comme repéré par Carole Quintaine, créatrice de contenus, dans un tweet publié le 15 février, The Day Before a fait une réapparition soudaine sur Steam. La page du produit n’est déjà plus disponible, mais Numerama peut confirmer qu’elle a existé avec des captures. Comme on peut le deviner, il ne s’agit pas du vrai The Day Before, cette escroquerie qui a été retirée de la vente au bout de quatre jours. Mais d’une tout autre escroquerie.

Vendu 5,89 €, ce faux The Day Before était accompagné d’un communiqué de presse lunaire : « Carrot The Cat est le nom de code officiel du retour de The Day Before. Nous allons expliquer pourquoi nous avons changé l’identité et la page du jeu, mais aussi son contenu au global. Nous sommes en partenariat avec un studio qui souhaite rester anonyme pour des raisons légales, mais on peut vous assurer que tout est sous contrôle. » Les malotrus précisent aussi que les fichiers du jeu passent de 55 à 13 Go.

Le faux The Day Before // Source : Capture d’écran

Le scam The Day Before est victime d’un scam à son tour

Carrot The Cat, le jeu mentionné dans le communiqué, existe vraiment, comme on peut le voir sur la base de données SteamDB. Ces derniers jours, les créateurs se sont amusés à modifier plusieurs fois les informations à son sujet. Le nom a par exemple été changé en Grand Theft Auto: Brasil le 12 février, avant de devenir The Day Before le 15 février. En somme, on est clairement sur des gens qui s’amusent en surfant sur la popularité d’autres marques.

Le faux The Day Before // Source : Capture d’écran

Le faux The Day Before avait récolté quelques évaluations avant de disparaître. Sans surprise, elles pointent du doigt la supercherie. « C’est un fake, ce n’est pas un jeu développé par le studio derrière The Day Before. C’est une démo pour un jeu complétement différent appelé Last Whisper Survival qui est encore pire que The Day Before », souligne psi. Psydex confirme : « Aucune ressemblance avec GTA ou The Day Before. Ils ne font que changer le nom et mettre à jour la page avec des fausses captures. » Dernière confirmation : « Ce n’est pas The Day Before. C’est un scam appelé The Last Whisper. Fntastic n’en est pas à l’origine », un commentaire signé FuzhouYT.

« Ces scammers essaient de se faire de l’argent. Steam ne devrait pas autoriser ces jeux sans les vérifier. Mais cela va leur valoir un procès », s’indigne GamingDaHouse sur Reddit. Il est très cocasse de constater que The Day Before, scam avéré, est victime à son tour d’un scam. Fntastic, qui a fermé ses portes en raison de l’échec, mais a tenu à défendre l’indéfendable en accusant les « blogueurs », n’a rien communiqué sur ce retour furtif. Pas même l’ombre d’une infirmation.

