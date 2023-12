Les serveurs de The Day Before seront débranchés le 22 janvier 2024, mettant un terme à la plus grosse supercherie de l’année 2023. Une excellente résolution.

The Day Before devait être l’un des événements de l’année 2023. Dans quelques semaines, tout le monde l’aura oublié. Dans un tweet publié le 22 décembre, le compte officiel du jeu a annoncé que les serveurs fermeront le 22 janvier 2024, signifiant qu’il ne sera plus possible de lancer une partie. « Nous exprimons notre gratitude pour le soutien de la communauté tout au long de la vie du projet. Malheureusement, sans aucun développeur, nous avons pour seul choix d’y mettre un terme », peut-on lire.

Lancé dans un état déplorable début décembre, The Day Before a été comparé à un immense mensonge. Il devait être un MMORPG, ce qui n’a jamais été le cas, même au sein du studio Fntastic (qui a vite fermé en raison de la débâcle). Plusieurs anecdotes étranges sont liées au jeu, comme un problème de droits sur le nom ou encore une politique de bénévolat en inadéquation avec les ambitions annoncées.

The Day Before sera débranché le 22 janvier

Si The Day Before n’est plus disponible à la vente sur Steam depuis déjà quelques semaines, les rares propriétaires d’une copie du jeu peuvent encore y accéder. Ils ne sont qu’une poignée à être motivés, selon les statistiques fournies par la base de données SteamDB. Le nombre de joueuses et de joueurs ne fait que baisser depuis le lancement. Il y a eu un pic de 38 104 personnes connectées simultanément le 7 décembre. Aujourd’hui, elles se comptent sur les doigts d’une seule main.

Plus personne ne joue à The Day Before // Source : SteamDB

C’est donc le néant pour The Day Before, et personne ne regrettera sa fermeture définitive. Sauf peut-être les sites frauduleux qui veulent spéculer sur sa rareté en revendant des clés à un prix exorbitant (plusieurs centaines d’euros, alors qu’il était affiché à 38,99 €).

Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire : les victimes de l’arnaque seront toutes remboursées de manière automatique. « Comme dit précédemment, Mytona, en tant qu’investisseur, a travaillé en collaboration avec Steam pour faciliter les remboursements pour tout le monde. Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore reçu leur argent, Steam va désormais rembourser les concernés de manière proactive », précise le tweet. Normalement, la plateforme de Valve impose des règles (il faut jouer moins de deux heures pour faire une réclamation). Mais The Day Before constitue une exception.

