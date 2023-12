Pointé du doigt par de nombreux joueurs pour ses promesses non tenues, The Day Before n’aura pas fait long feu. Steam a retiré le jeu de la vente et le studio Fntastic a annoncé sa fermeture.

The Day Before, MMO avec des zombies ultra-ambitieux, terminera sa très courte existence commerciale par un comble : pour lui, il n’y aura plus de jour d’après. Comme on peut le constater en se rendant sur sa page Steam, il a été retiré de la vente par Valve, quatre jours après son lancement en accès anticipé. Le titre, qui devait composer avec d’immenses lacunes, était devenu la risée de la plateforme, avec plus de 85 % d’avis négatifs.

L’histoire ne s’arrête pas là : dans un communiqué publié le 11 décembre sur Twitter, le studio Fntastic a officialisé sa fermeture. « Malheureusement, The Day Before a échoué d’un point de vue financier, et nous n’avons plus suffisamment de fonds pour continuer. Tous les revenus obtenus serviront à honorer nos dettes auprès de nos partenaires », indique-t-il. The Day Before, qui a généré un engouement instantané avec sa première bande-annonce, était le cinquième jeu du développeur. Une campagne de remboursement va être mise en place pour tout le monde.

The Day Before // Source : Mytona Fntastic

Le scam The Day Before n’aura pas duré

The Day Before et Fntastic n’auront donc pas survécu aux retours très acerbes des premiers acheteurs, de la presse, ainsi que des créateurs de contenu. Le statut d’accès anticipé présageait de nombreuses mises à jour, chargées, éventuellement, de rectifier le tir. Le studio n’aurait plus assez d’argent pour asseoir son ambition, ce qui interroge sur la réelle nature du projet et appuie la thèse de la grosse arnaque. Elle est alimentée par de nombreuses zones d’ombre, comme des multiples retards ou encore des problèmes de droits sur le nom du jeu.

Fntastic, fondé en 2013, tient une dernière fois à se défendre face aux accusations de scam : « Il est important de noter que nous n’avons pas pris l’argent du public au cours du développement de The Day Before ; il n’y avait aucune précommande ou campagne de financement participatif. Nous avons travaillé dur pendant cinq ans. »

Il faudra un jour demander des comptes à Nvidia sur leur soutien marketing à The Day Before, juste pour vendre leur Ray Tracing pic.twitter.com/LVBRLbD76z — Sylvain 🩵🐍 (@SylvainTrinel) December 11, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

La fermeture de Fntastic et la disparition de The Day Before n’engendreront probablement que très peu de tristesse. Bohemia Interactive a publié à son tour un communiqué pour célébrer les dix ans de DayZ, son « MMO époustouflant qui a attiré une audience mondiale ». L’entreprise, taquine, voire méchante, reprend la forme de la communication de Fntastic, en ajoutant un petit emoji 🤭 pour appuyer sa moquerie. C’est cruel, mais Bohemia Interactive n’est peut-être pas dupe sur la vraie identité de Fntastic.

