Le dernier épisode de The Mandalorian explicite les intentions de moff Gideon avec Grogu. Il semble aussi faire allusion à un sujet sensible chez les fans.

C’était le dernier épisode de la troisième saison de The Mandalorian, mais ce n’est pas la fin des aventures de Din Djarin et de Grogu. On retrouvera les deux compères dans une quatrième saison, qui sera probablement diffusée en 2024 sur Disney+. D’ici là, l’intrigue générale du mandalorian-verse aura avancé, dans la série Ahsoka, notamment.

Naturellement, cet ultime épisode clôt les arcs narratifs ouverts ces dernières semaines, voire dans les saisons passées. Des questions restent toutefois sans réponse. On ne sait toujours pas grand-chose des origines de Grogu. Par contre, les motivations de moff Gideon ont été explicitées pour de bon. Or, cela pourrait bien remettre en selle une vieille controverse.

Si vous n’avez pas vu le dernier épisode, nous vous invitons à interrompre la lecture de cet article pour ne pas subir le moindre spoiler. Revenez lorsque vous serez à jour dans la série.

Le moff Gideon, de dos, dans une base secrète. // Source : Lucasfilm

Une polémique née en 1999

C’est au milieu de l’épisode qu’a surgi l’impression de voir reparaître une vieille polémique qui clive les fans depuis un quart de siècle. Lors d’un face-à-face entre Din Djarin et moff Gideon, celui-ci révèle qu’il était sur le point d’aboutir à une immense avancée génétique, grâce à ses expérimentations qui donnaient enfin des résultats.

« Mes clones étaient sur le point d’atteindre la perfection. Ils étaient ce qu’il y a de mieux en moi. Et plus encore, grâce à l’addition de la seule chose que je n’ai jamais eue : la Force ! Je venais d’isoler son potentiel, pour manier la Force et l’incorporer au cœur d’une armée invincible. Mais j’ai échoué : tu viens de les étouffer avant même qu’ils n’aient commencé à vivre », déplore moff Gideon.

Un combat à mort s’ensuit. Plus que jamais, le monologue de l’officier impérial explique les efforts considérables qu’il a mis pour enlever Grogu. Cette petite créature verte sait en effet manier la Force. Autrefois, il a même été un disciple de l’Ordre Jedi, avant la purge déclenchée par l’Empereur Palpatine. Il s’agissait donc d’un élément clé pour ses plans.

Grogu dans The Mandalorian. // Source : Lucasfilm / Disney+

À aucun moment, la série ne précise pas ce que moff Gideon entend par « isoler son potentiel ». Mais derrière cette formulation se cachent très vraisemblablement les controversés « midi-chloriens », des organismes microscopiques inventés en 1999 pour les besoins de l’intrigue de La Menace fantôme, premier film de la prélogie, qui raconte la jeunesse d’Anakin Skywalker.

L’introduction des midi-chloriens dans Star Wars reste un perpétuel sujet de débat. Pour une partie des fans, le fait de donner une explication scientifique et rationnelle à la Force (ce sont les midi-chloriens qui permettent de manipuler cette énergie) affaiblit sa dimension magique. Elle lève une partie du mystère qui faisait le charme des Jedi et des Sith, avec leur côté mystique.

Signe d’ailleurs de leur création jamais totalement acceptée, le site officiel lui-même a publié en 2013 un article reconnaissant le caractère contesté de ces midi-chloriens. « Lors de la sortie de l’épisode I, quelques personnes ont été contrariées par le rôle joué par les midi-chloriens dans la Force ». On frise l’euphémisme. Le mécontentement fut grand, à l’époque.

Dans La Menace fantôme, on découvre ainsi que le potentiel d’un individu dans la Force se mesure avec un test sanguin. On prélève un peu de sang grâce à un appareil dédié. On détermine ensuite le nombre de midi-chloriens au sein des cellules. Plus ce taux est élevé, plus grande est l’affinité du sujet avec la Force. Anakin Skywalker avait un taux battant tous les records.

Anakin Skywalker, dans l’épisode I. // Source : Lucasfilm

Une allusion indirecte aux midi-chloriens dans The Mandalorian ?

Naturellement, ce n’est pas avec cette troisième saison de The Mandalorian que l’on a saisi l’intérêt du moff Gideon pour les facultés surnaturelles de Grogu. Les deux saisons précédentes étaient limpides sur ce sujet. Ce qui était moins sûr, c’était le but : pourquoi vouloir capturer Grogu et procéder à des expérimentations sur la Force ?

On pouvait croire que c’était en lien avec la postlogie, à travers un stratagème narratif pour justifier Snoke ou bien le retour de Palpatine — à travers des essais de clonage. Snoke aurait pu être le résultat d’une expérimentation manquée, comme peut le suggérer son apparence dégradée. C’est finalement pour son propre profit que moff Gideon traquait Grogu et son sang.

Jusqu’où la série The Mandalorian ira-t-elle dans cette direction ? La réponse sera peut-être donnée dans la saison 4. Est-ce que le moff Gideon aurait trouvé une manière d’injecter des midi-chloriens dans l’organisme, pour augmenter son affinité avec la Force ? Ou bien de les dupliquer ? De les synthétiser ? La série se garde bien d’aller plus loin sur ce sujet, pour l’instant.

En tout cas, le fait que le mot midi-chlorien ne soit jamais prononcé dans la série est une indication de la prudence qu’observe la production. D’ailleurs, depuis 1999 et La Menace fantôme, ces midi-chloriens n’ont été que très rarement réutilisés dans les autres œuvres de la saga. Preuve sans doute que Lucasfilm et Disney savent le sujet sensible.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.