Le directeur créatif du studio derrière Helldivers 2 a organisé un brainstorming géant sur Twitter, afin de demander quelques idées de nouveautés aux fans. Le message a récolté plus de 5 000 réponses.

Helldivers 2 est une expérience coopérative en ligne, dans laquelle les joueuses et les joueurs se battent ensemble contre les menaces qui pèsent sur la « démocratie contrôlée ». Elle pourrait carrément devenir collaborative, à en croire cet article publié par PC Gamer le 28 mai. Ces derniers jours, Johan Pilestedt, directeur créatif du jeu, a pris la parole sur Twitter pour demander des idées aux fans.

« OK, partagez-moi vos meilleures idées de stratagèmes de l’Aigle [nom donné à l’avion de soutien pendant les missions] », a-t-il publié sur le 23 mai sur le réseau social. Son tweet a récolté plus de 5 000 réponses, preuve qu’il y a beaucoup de directeurs créatifs qui sommeillent chez les aficionados. « C’est bien plus fun qu’un brainstorming dans une salle de réunion. On verra si certaines idées iront au bout », ajoute-t-il. Certaines sont vraiment intéressantes.

Des idées de nouveautés dans Helldivers 2, par les fans

Il y a bien évidemment de tout dans les suggestions de la communauté. « Une bombe avec une onde de choc. Peu de dégâts, mais une immense onde de choc qui repousse tout. Ou une bombe à incandescence. Inonde la zone avec des balles incandescentes. Broie tous les ennemis qui n’ont pas d’armure », présente par exemple l’internaute Shams Jorjani, qui a tout d’un vrai chef de guerre.

Nasdorachi pousse le délire encore plus loin : « Un immense tapis de bombes lourdes avec un rechargement lent serait cool. Ou bien le vaisseau envoie trois petits méchas autonomes qui nous suivent et se battent avec nous. Ou bien le vaisseau lâche une bombe qui s’ouvre et lâche des lasers dans toutes les directions, à 360 degrés, comme dans Iron Man et Iron Man 2. » Vous l’aurez compris, l’inspiration peut venir de différentes sources.

D’autres en profitent pour rappeler les soucis qui pénalisent Helldivers 2, à savoir le déploiement de trop de rééquilibrages qui baissent la puissance de certaines pièces d’arsenal, au grand dam des plus loyaux soldats. « Un stratagème qui ne sera pas inhibé une fois qu’il deviendra populaire ? », ironise ainsi Glocktor Who.

On rappelle qu’Helldivers 2 fait actuellement face à une baisse de fréquentation qui pénalise la manière dont les nouveautés majeures sont implémentées : les joueuses et les joueurs doivent remplir des défis colossaux pour débloquer certains éléments. Or, s’ils ne sont pas assez, les défis en questions ne peuvent pas être terminés. Demander des idées à la communauté est un levier intéressant pour endiguer la crise.

