Mécontente des dernières modifications apportées à Helldivers 2, une frange de la communauté est prête à faire gagner les automatons dans le conflit global.

Que se passe-t-il encore dans Helldivers 2 ? Pas que des bonnes choses, à en croire un article de GamesRadar+ publié le 12 août où l’on découvre que des fans du jeu se sont retournés contre leur mission, c’est-à-dire répandre la Démocratie dans la galaxie. Sur Reddit, Akifumi121 n’y va pas avec le dos de la cuillère. Son sujet s’intitule : « Laissons les automatons avancer. Laissons la Super-Terre brûler. »

Visiblement très investi dans son rôle, il lâche un message de propagande contre ses généraux — c’est-à-dire le studio en charge du développement d’Helldivers 2. « Je ne voulais pas ça, je ne voulais pas lâcher les chevaux. Ensemble, nous avons exterminé la tyrannie terminide de Meridia, mais vous m’avez trahi, vous nous avez tous trahis. Vous avez volé la puissance des Helldivers et menti aux citoyens. L’Humanité n’a qu’une seule chance de prospérer, et si vous ne la saisissez pas, alors je le ferai. Que la guerre soit, des cieux de la Super-Terre aux bordures de la galaxie. »

Les automatons se rapprochent de la Super-Terre dans Helldivers 2 // Source : Capture PS5

Que revendiquent les fans mécontents d’Helldivers 2 ?

Comme tant d’autres, Akifumi121 regrette certains rééquilibrages récents opérés par les développeurs d’Helldivers 2. Certaines armes, comme le lance-flamme, ont perdu en efficacité. Ce changement n’est pas du tout au goût de certains fans, qui regrettent les choix d’Arrowhead Game Studios. Sur le serveur Discord officiel, où un sondage montre que la dernière mise à jour est un flop, le CEO Shams Jorjani a pris la parole pour s’excuser (via PC Gamer) : « Nous devons toujours nous améliorer dans la compréhension de ce que veulent les joueurs, en adéquation avec notre processus de développement. Nous voulons que chaque contenu soit un pas dans la bonne direction. Un progrès constant. Nous n’y sommes pas. On doit faire mieux. Et il est clair que les paroles ne suffisent pas. Il faut des actes. »

Les revendications ont, semble-t-il, atteint un point de non-retour, puisqu’une frange de la communauté est prête à faire gagner les automatons. Il y a quelques mois, quand Helldivers 2 était au top de sa popularité, les joueuses et les joueurs enchaînaient les victoires déterminantes face aux robots inspirés des films Terminator. Au point qu’on a cru à leur éradication.

Quand on regarde la carte actuelle du conflit galactique, on se rend compte que les automatons se rapprochent dangereusement du centre, où se trouve la Super-Terre. « Je me demande ce que Joel [le maître du jeu] va faire si nous ignorons l’avancée des robots. Dans la perspective d’un jeu-service, ne pas faire progresser les ennemis par choix est aussi mauvais que de détruire la Super-Terre », s’interroge EngysEpangelmatikes. megalogwiff, lui, pense que Arrowhead Game Studios peut nous faire gagner, même si on ne le souhaite pas. Certains sont peut-être persuadés qu’en laissant les automatons être de plus en plus menaçants, alors les développeurs seraient forcés de lâcher des gros moyens pour riposter. Cela a du sens, d’un point de vue stratégique.

