Si vous ne savez jamais quoi choisir en parcourant les catalogues de vos plateformes de SVOD préférées, pas de panique : chaque soir, Numerama vous conseille désormais un film et une série. Pour affronter ce jeudi 9 février 2023, nous vous proposons donc un film sur un Batman plus dépressif que jamais ou une série ado aux accents surnaturels.

Netflix, Prime Video, Canal+, OCS, Apple TV+… Autant de plateformes de SVOD que de millions de contenus disponibles. Un océan de possibilités s’offre donc à vous et il peut parfois être difficile de repérer quels fictions ou documentaires sont faits pour vous. Pour vous guider vers la meilleure soirée canapé, Numerama vous recommande désormais un film et une série, pour chaque soir de la semaine.

Et pour occuper ce jeudi 9 février 2023, nous vous conseillons de suivre les aventures de The Batman sur Canal+, ou de vous munir de votre meilleur flair de détective paranormal pour assister les ados de Lockwood & Co, sur Netflix.

Lockwood & Co // Source : Netflix / Alois Maille

Le film The Batman sur Canal+, une enquête super-héroïque torturée

Début 2022, le justicier masqué a fait son grand retour sur le grand écran. Et heureusement, puisque The Batman est une immense réussite, comme nous vous le disions à sa sortie. N’hésitez donc pas à embarquer dans cette nouvelle exploration dans l’univers de la chauve-souris la plus riche du monde, sous la caméra avisée de Matt Reeves (Cloverfield, La Planète des Singes).

Encore plus sombre que la trilogie de Christopher Nolan (on ne savait même pas que c’était possible), The Batman fait appel aux capacités d’enquêteur du chevalier noir. Bruce Wayne devra alors suivre les traces de The Riddler, un meurtrier féru d’énigmes. Il croisera en chemin la route de Catwoman, interprétée par la convaincante Zoë Kravitz (Big Little Lies), ou du Pingouin, incarné par le méconnaissable Colin Farrell (True Detective). Si The Batman n’échappe pas à quelques longueurs scénaristiques, il reste un excellent thriller policier à l’ambiance suffocante, voire le plus beau film consacré au super-héros à ce jour.

À voir si vous avez aimé : trilogie The Dark Knight ; Joker ; Logan

À voir si vous cherchez : baston ; action ; super-héros ; enquêtes criminelles ; Robert Pattinson en Batman torturé ; mafieux pas gentils ; Nirvana en fond sonore

Pour aller plus loin The Batman avec Robert Pattinson est à couper le souffle

La série Lockwood & Co sur Netflix, un récit de chasseurs de fantômes 2.0

Si la littérature young adult n’a aucun secret pour vous, vous avez forcément croisé le phénomène Lockwood & Co au gré de vos lectures. Il y a près de dix ans, la saga de Jonathan Stroud, autour d’une bande de jeunes détectives du paranormal, était devenue un carton en librairies. Il n’en fallait pas plus pour que Netflix ne décide d’en faire une adaptation maison, avec fantômes, premiers émois adolescents et escaliers grinçants à la clé. Si l’on pouvait craindre le pire, la série Lockwood & Co se révèle être, comme par magie, une très bonne surprise.

La première saison, qui squatte toujours le Top 10 de Netflix et qui a récolté le joli taux de 91 % sur Rotten Tomatoes, met donc en scène Lucy, Anthony et George. Ce trio de chasseurs de fantômes des temps modernes se battent ainsi contre les esprits malveillants à l’aide de leurs épées aussi affûtées que leurs esprits. Autant vous prévenir immédiatement : vous ne ressortirez pas éblouis par les huit épisodes de Lockwood & Co, surtout si vous avez l’habitude des narrations du genre. Mais son atmosphère frissonnante dans les rues de Londres sera idéale pour un moment en famille, avant de vous diriger tranquillement vers le week-end, en ce jeudi 9 février 2023.

À voir si vous avez aimé : Ghosbusters ; Stranger Things ; Wednesday ; Locke & Key

À voir si vous cherchez : fantastique ; paranormal ; fantômes et magie ; ados mais tout public ; romance ; frissons ; épisodes longs ; des ados un peu naïfs qu’on aime quand même

Pour aller plus loin Quelles sont les meilleures séries à voir sur Netflix ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !