Le personnage, qui possède un rôle central dès le premier épisode de The Penguin, s’annonce comme redoutable. Mais qui est Sofia Falcone et quel est son lien avec le Pingouin, dans le spin-off de The Batman, disponible sur Max ?

Une légère frange, des vêtements toujours impeccables et un regard de tueuse : dès sa première apparition, dans The Penguin, on devine que Sofia Falcone jouera un rôle majeur dans les événements de la série disponible sur Max, depuis ce 20 septembre 2024. Son importance est telle qu’elle vole même la vedette au personnage titre, comme on l’écrivait dans notre critique de ce spin-off de The Batman. Mais qui est cette antagoniste impitoyable, exactement ?

Attention, ce qui suit contient des spoilers sur l’épisode 1 de The Penguin, sur la série Gotham, ainsi que sur les comics Batman.

Qui est Sofia Falcone dans The Penguin ?

Incarnée par Cristin Milioti (How I Met Your Mother, Palm Springs), Sofia Falcone sera une adversaire de taille pendant toute la saison 1 de The Penguin. Il s’agit de la fille de Carmine Falcone, l’ancien boss du Pingouin et maître du crime de Gotham. Elle sort tout juste de l’asile psychiatrique d’Arkham, où elle était emprisonnée durant dix ans. Connue sous le nom de The Hangman (ou le Tueur au Pendu), Sofia Falcone est accusée d’avoir tué de sang-froid sept femmes, par pendaison, ce qui lui vaut son surnom.

Sofia Falcone en compagnie du Pingouin // Source : Max

Profondément trahie par les siens, il y a longtemps, et endeuillée par la mort récente de son frère, Alberto, cette héritière du plus grand réseau du crime de Gotham va se lancer dans une quête de vengeance sans merci. Elle va alors affronter le Pingouin, ou même parfois faire alliance avec lui, pour obtenir ce qu’elle désire. Elle va entamer en parallèle une descente aux enfers, telle une Harley Quinn de luxe, qui céderait aux sirènes du chaos.

Qui est Sofia Falcone dans la série Gotham ?

Sofia Falcone est déjà apparue dans la saison 4 de la série Gotham, également située dans l’univers de Batman, incarnée par Crystal Reed (Teen Wolf). On la voit alors démanteler l’empire criminel du Pingouin, et c’est elle-même qui tue son père, Carmine Falcone (assassiné par The Riddler dans l’univers de The Penguin). Elle tente même de supprimer Jim Gordon, son ancien amant, mais meurt avant d’y parvenir.

Sofia Falcone dans la série Gotham // Source : Fox

Dans Gotham, son parcours n’est pas du tout marqué par un passage à Arkham, mais elle envoie en revanche son adversaire, le Pingouin, dans cet hôpital psychiatrique terrifiant.

Qui est Sofia Falcone dans les comics ?

Sofia est apparue pour la première fois dans Batman : Un long Halloween, une mini-série de comics de 1996, écrite par Jeph Loeb et illustrée par Tim Sale, reconnue comme l’une des histoires les plus influentes de l’univers du Chevalier Noir. La fille de Carmine Falcone apparaît alors au milieu du récit, et vient tout juste de sortir de prison (et non pas Arkham, comme dans la série de Max).

Plutôt que la paria que l’on aperçoit dans The Penguin, il s’agit plutôt ici de l’une des meilleures tueuses à gages de la mafia et une véritable armoire à glace. Elle prend alors le nom de son mari pour devenir Sofia Gigante, un qualificatif que l’on retrouve au fil de la série The Penguin, qui fait donc allègrement référence au comics.

Sofia Falcone dans les comics // Source : DC Comics

Au fur et à mesure des tomes d’Un long Halloween, elle devient véritablement le fameux tueur en série The Hangman. Elle cherche alors à se venger d’Harvey Dent, qui a assassiné son père, Carmine Falcone, en tuant ses plus proches collaborateurs. Sofia tente même de supprimer James Gordon et Batman, parmi les personnages les plus iconiques. Elle finit par être tuée par Harvey Dent, d’une balle dans la tête.

Avant ce destin tragique, dans le tome Amère Victoire, Sofia était devenue la cheffe du clan des Falcone, en affrontant directement le Pingouin, pour prendre les clés du royaume criminel de Gotham. Un duel impitoyable que l’on peut également voir dans la première saison de The Penguin.

