Après une première transformation spectaculaire pour le film The Batman, en 2022, le comédien Colin Farrell endosse de nouveau le lourd costume d’Oz Cobb, pour la série dérivée The Penguin, sur Max. Des heures de préparation ont été nécessaires pour cette métamorphose.

Dès lors qu’il apparaît, l’angoisse nous envahit. Avec sa démarche boiteuse, ses cicatrices parsemant son visage, son rire machiavélique et son imposante carrure, le Pingouin avait déjà crevé l’écran dans l’excellent film The Batman, en 2022, grâce à la remarquable performance de Colin Farrell (True Detective), absolument méconnaissable.

Pour aboutir à une telle transformation, et prendre les traits de cet iconique méchant de DC Comics, des heures de préparation se sont avérées nécessaires, chaque jour de tournage. Alors que Colin Farrell montre de nouveau son talent dans The Penguin, la série dérivée de The Batman, dont le premier épisode est disponible en streaming sur Max, voici la longue métamorphose qu’il a dû opérer pour devenir cet antagoniste culte.

Tout est faux chez le Pingouin… même son pénis

Dans une interview donnée à ScreenRant, Mike Marino, qui a conçu le maquillage et les prothèses de The Batman ainsi que de The Penguin, a révélé le temps nécessaire à son équipe pour transformer l’acteur irlandais. Selon lui, au début du tournage de la série, il fallait 4 heures de préparation, à Colin Farrell pour entrer dans la peau du vilain, avec une combinaison (« body suit ») qui le recouvre de la tête aux chevilles.

Au fur et à mesure, ce temps s’est progressivement réduit à 2h30, chaque matin, avec plusieurs personnes dédiées spécifiquement aux dents, au visage, et même aux cheveux du Pingouin, comme on l’aperçoit dans une courte vidéo partagée par la plateforme Max sur X (ex-Twitter).

From Colin Farrell to Oz Cobb. #ThePenguin pic.twitter.com/5kzwboa0KY — Max (@StreamOnMax) September 12, 2024

Une durée colossale, qui doit permettre ensuite à Colin Farrell de tourner toute la journée, en « espérant que rien ne tombe pendant ce temps », raconte Mike Marino. « Parfois, lorsqu’il se penche ou qu’il bouge son costume, cela peut enlever de la peinture. Quoi que nous fassions à ce moment-là, lorsque cela arrive, nous devons alors immédiatement nous en occuper et corriger cela. »

Colin Farrell a également révélé auprès de People que les seules parties de son corps qui sont réellement les siennes à l’écran sont ses mains, ainsi que ses pieds. Tout le reste est faux, y compris ses oreilles, et même son pénis, puisqu’une prothèse a été spécialement conçue pour une scène de torture de l’épisode 2… dans laquelle on n’aperçoit finalement pas cet accessoire improbable.

« Le challenge le plus éprouvant de ma carrière »

Mike Marino se souvient que, durant le tournage de The Batman, le maquillage et les prothèses du Pingouin ont dû être ajustés à trois reprises. En effet, après en avoir gagné beaucoup pour un autre rôle, Colin Farrell a ensuite perdu environ 40 kilos pendant la production du film. Les accessoires devaient donc à chaque fois être refabriqués. Un problème qui ne s’est pas posé pour The Penguin, puisque le poids du comédien irlandais est resté stable, cette fois.

Colin Farrell dans The Penguin // Source : Max

L’équipe a tout de même dû repenser tout le maquillage et les prothèses pour la série, pour laquelle Colin Farrell a tourné pendant près de 85 jours, car son personnage est central à l’intrigue. En comparaison, pour The Batman, le Pingouin n’avait qu’un rôle secondaire, donc l’acteur n’a dû faire « que » 35 jours de tournage, pour approximativement 7 scènes d’apparition à l’écran. Mike Marino estime que travailler sur ce look a constitué un « challenge extrême, probablement le plus difficile et éprouvant » de sa carrière.

Colin Farrell ne veut « plus jamais remettre ce putain de costume »

Mike Marino a salué la performance de Colin Farrell, qu’il décrit comme extrêmement « patient », d’autant plus que le costume peut être gênant à porter. Mais il considère toutefois que cela peut être libérateur pour l’acteur, « puisqu’il peut s’oublier complètement et devenir vraiment le personnage ».

Sofia Falcone en compagnie du Pingouin // Source : Max

Le comédien, lui, ne semble pas tout à fait sur la même longueur d’ondes. Il est ainsi si difficile de devenir le Pingouin que Colin Farrell a déjà prévenu, auprès de Total Film : il ne rempilera pas pour une saison 2 de The Penguin. S’il a adoré faire partie de cette série, il a également évoqué un tournage difficile et a affirmé qu’il ne veut « plus jamais remettre ce putain de costume ».

Avec plus de deux heures de préparation chaque jour, difficile de le blâmer. Pour apercevoir la transformation de Colin Farrell à l’écran, vous pouvez suivre la diffusion de The Penguin sur Max, avec un nouvel épisode chaque vendredi.

