Des moddeurs passionnés par Bethesda nourrissent l’ambition d’intégrer les jeux Skyrim, Oblivion et Morrowind dans Starfield. Le projet paraît impossible.

Starfield est un jeu vidéo fascinant. Son principal argument vise à nous faire explorer des dizaines et des dizaines de planètes. Problème ? Elles sont très souvent vides et inintéressantes. Mais Bethesda avait sans doute un plan en tête : ces environnements constituent en réalité un terrain d’expression immense pour laisser les moddeurs s’exprimer, assurant ainsi à Starfield une longévité sans précédent. C’est certainement cette opportunité qui pousse un collectif à se lancer dans un projet fou, sinon impossible : y intégrer les RPG Skyrim, Oblivion et Morrowind.

Intitulée « Project Tamriel: A Creation Kit Project », cette initiative est présentée dans un sujet Reddit publié le 29 juin. « Project Tamriel est un effort de modding ambitieux et révolutionnaire qui vise à implémenter l’intégralité de Tamriel dans l’univers de Starfield », décrit New-Star-340. On nous promet une expérience « immersive et unifiée » sur une seule et même planète de Starfield. Les moddeurs ne veulent rien laisser en route en termes d’objets, de décors et de quêtes.

La Terre dans Starfield // Source : Capture Xbox

Des moddeurs veulent faire revivre les RPG The Elder Scrolls dans Starfield

Ce « Project Tamriel » ne se fera pas en un jour, ni en un mois, ni en un an. Certains commentaires sont d’ailleurs ironiques à ce sujet — « Je suis pressé à l’idée d’installer une alpha d’une version complétée à 70 % en 2043 », plaisante par exemple yuengli. L’ambition derrière ce projet s’accompagne logiquement d’une campagne de recrutement : « Nous invitons les moddeurs, les artistes et les fans de Starfield comme de The Elder Scrolls à nous rejoindre pour faire de Project Tamriel une réalité. Ensemble, nous pouvons créer une fusion inoubliable de ces sagas adorées. »

Dans un premier temps, les créateurs vont s’attaquer à Skyrim. L’idée est de faire renaître ses environnements iconiques (forêts, montagnes, villes). Ils veulent réinterpréter le RPG de Bethesda en s’inspirant des avancées de Starfield, tant au niveau du gameplay que des graphismes (le moteur physique impressionnant, notamment). Oblivion et Morrowind seront intégrés par la suite, avec comme fil conducteur l’envie d’offrir une « planète immersive » à l’effigie de Tamriel.

« Project Tamriel » paraît quand même beaucoup trop beau pour être vrai, sachant que les moddeurs souhaitent offrir une expérience ultra-authentique, en recréant méticuleusement les quêtes, les armures, les sorts et les différentes pièces d’équipement. Sauf qu’on ne parle pas de petits jeux à reproduire : Morrowind, Oblivion et surtout Skyrim sont des RPG assez copieux. Il faudrait plusieurs dizaines de personnes mobilisées à plein temps, et éventuellement le soutien de Bethesda, pour voir le projet se concrétiser. Au mieux, il montre qu’il existe une communauté passionnée par Starfield, qui n’a pas toujours montré les signes d’un avenir brillant.

