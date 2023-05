Un fan de Skyrim travaille sur un mod qui ajoute ChatGPT dans le RPG culte. La dernière démonstration est très étrange.

Sorti en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360, Skyrim est un jeu qui aura connu bien des variations et n’en finit plus d’empiler des portages pour le rendre éternel. Le RPG est, par exemple, disponible au format VR, et on se souvient de la fausse blague avec Amazon Alexa. Dès lors, n’y a-t-il pas meilleur candidat que lui pour expérimenter ChatGPT ? Un moddeur y croit et présente, dans une vidéo publiée le 26 avril, des résultats tout à la fois étranges et encourageants.

L’intention de celui dont le pseudo est Art from the Machine est louable. Il souhaite renforcer l’immersion dans Skyrim grâce à des conversations beaucoup plus réalistes et moins génériques avec les personnages que l’on croise. L’agent conversationnel, qui fonctionne grâce à une intelligence artificielle et évolue à vitesse grand v, est un outil que pourraient utiliser les développeurs dans le futur. À ce sujet, Ubisoft a déjà officialisé l’utilisation de Ghostwriter, censé faciliter l’écriture de scénarios.

ChatGPT dans Skyrim ? C’est… bizarre

Outre ChatGPT, le mode conçu par Art from the Machine s’appuie sur d’autres logiciels pour garantir que les PNJ puissent répondre avec une voix (xVASynth) et que les joueuses et les joueurs soient en mesure de leur parler comme dans la vraie vie (Whisper). En termes d’immersion, on peut difficilement faire mieux : imaginez-vous en train de parler à un protagoniste virtuel via un micro. ChatGPT est alors chargé de rendre les échanges pertinents, dynamiques et intéressants.

ChatGPT dans Skyrim // Source : Capture YouTube

Dans la vidéo, on peut voir qu’il est possible de demander l’heure à un marchand, également capable de fournir des renseignements sur l’objet qu’on a entre les mains (avec beaucoup de précision d’ailleurs, tellement ChatGPT peut creuser loin). Les réponses mettent un peu de temps à venir, ce qui est assez agaçant, et certains comportements restent encore trop robotiques vraiment y croire (on ne cesse d’entendre « Laissez-moi réfléchir »).

Il n’empêche, en termes de potentiel, il y a des pistes à creuser. Avec du peaufinage et, surtout, des ressources en plus, on peut aboutir à un résultat saisissant. Où de simples PNJ seraient en mesure de partager des anecdotes en s’adaptant à nos réactions, sans jamais faire appel à des réponses prédéfinies.

Sur Reddit, Art from the Machine indique vouloir intégrer un système de mémorisation plus poussée dans ce mod, ce qui permettrait aux personnages de se souvenir des précédentes conservations. « J’ai un système de mémorisation basique où je demande à ChatGPT de résumer la conservation à la fin en vue des futurs prompts. Il y a des solutions bien plus sophistiquées pour gérer cette mémorisation », explique-t-il, avec l’espoir d’améliorer ce point.

