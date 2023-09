Dans Starfield, l’exploration se résume grosso modo à des voyages rapides pour rallier une planète à l’autre. Mais on peut aussi voler pendant des heures…

Disponible depuis le 1er septembre en accès anticipé (la sortie pour tout le monde aura lieu le 6 septembre), Starfield est un jeu d’exploration spatiale. Toutefois, les voyages se résument la plupart du temps à choisir une destination dans les menus et à profiter de la praticité des voyages rapides. Ils permettent de couvrir de longues distances en un temps record, à condition que notre vaisseau soit suffisamment puissant (et ne ressemble pas à un engin mythique de la SF). Par conséquent, Bethesda n’encourage pas vraiment à se balader de manière traditionnelle. Sauf si on a du temps à perdre…

Comme repéré par Dexerto dans un article publié le 3 septembre, Alanah Pearce, une créatrice de contenus (près de 600 000 abonnés sur YouTube), s’est amusée à voler pendant des heures et des heures dans l’espace. Son expérience a prouvé une chose : il est bien possible de rejoindre une planète de Starfield sans passer par le voyage rapide. Mais il lui a quand même fallu sept heures pour vérifier sa théorie. Fastidieux.

Elle vole pendant 7 heures dans Starfield et se rapproche de Pluton // Source : Capture Twitch

Elle a mis sept vraies heures pour rejoindre Pluton dans Starfield

Pour l’anecdote, Alanah Pearce ne n’est pas posée dans un vaisseau dans le but de voler pendant sept heures. Elle l’a simplement laissé voler seul pendant son sommeil, pour voir s’il allait finir par rentrer en collision avec Pluton. Autre point : elle n’est pas partie d’une autre planète, mais depuis un point dans l’espace où elle voyait Pluton. Dans un tweet publié le 3 septembre, elle indique quand même : « J’ai dû paramétrer une alarme toutes les 30 minutes pour réajuster la trajectoire, car les planètes semblent avoir une orbite. Elles ont aussi un cycle jour/nuit en fonction de la position du soleil (logique). »

Après être arrivée à quelques kilomètres de Pluton (au bout de sept heures, donc), Alanah Pearce a voulu voir ce qu’il se passe à mesure qu’on se rapproche de la surface. Peut-on se poser sans aucun problème ? La réponse est… non. On avance vers une texture de plus en plus pixelisée puis dans un immense brouillard. Et quand le GPS affiche le chiffre 0, il ne se passe rien. Comme on peut le voir sur cette rediffusion disponible sur Twitch (aux alentours des 7h34), le vaisseau passe au travers et se retrouve au sein de la planète — qui serait donc plate dans l’espace — mais en ayant l’impression visuelle d’être toujours dans la galaxie. En somme, s’il est bel et bien possible de se rapprocher d’une planète éloignée, il faut obligatoirement passer par les menus pour atterrir dessus.

« J’avais tort en pensant que les voyages spatiaux étaient des petites zones impossibles à quitter. Elles sont là et je ne pense pas qu’on puisse voyager entre les différents systèmes (il faudrait plus de 100 heures de tests pour le vérifier), mais vous pouvez quand même vous rapprocher des objets qu’on appelle planètes », conclut l’intéressée. L’expérience valait le coup.

