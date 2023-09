Peut-on marcher pendant des heures et des heures dans Starfield dans le but de faire le tour de la planète ? La réponse est : non.

On se pose beaucoup de questions — existentielles ou non — quand on joue à Starfield. Récemment, une créatrice de contenus a prouvé qu’il était bien possible de rejoindre une planète sans passer par le voyage rapide (au terme d’un trajet de plusieurs heures et sans possibilité de s’y poser). Maintenant, il est temps de savoir ce qui se passe quand on marche pendant de longues minutes sans aucun but, avec l’espoir de joindre un bout à l’autre d’une planète sans rencontrer d’obstacles.

Numerama a donc fait l’expérience. Nous avons sorti notre plus fidèle chronomètre (un iPhone) puis marché dans Starfield, sans se soucier de rien. À 4 reprises, nous avons retenté l’expérience et sommes parvenus à la même conclusion. Ainsi, nous regrettons de vous annoncer que les zones d’exploration sont vite atteintes quand on se balade sur les terres sauvages de Starfield.

Errer sans but dans Starfield. // Source : Capture Xbox

On ne peut pas trop s’éloigner de son vaisseau, dans Starfield

Notre premier test s’est déroulé sur la Terre, qui est totalement explorable dans Starfield — malgré le fait que l’Humanité a dû la quitter pour des raisons de survie (l’air respirable s’est évaporé). Au bout d’un peu plus d’un quart d’heure de marche vers l’inconnu, une notification est apparue sous nos yeux. Il s’agit d’une invitation à faire demi-tour : « Ouvrez la carte pour explorer une autre région, ou retournez à votre vaisseau. » Nous nous trouvions alors à très exactement 3 999 mètres du véhicule (oui le personnage marche vite), d’après le scanner.

Nous avons ensuite fait cap sur Mercure, une autre planète située dans le système Sol. En raison de la topologie beaucoup plus plate, notre périple a duré une douzaine de minutes, avec la même conséquence à la fin : le fameux message, reçu dès qu’on a atteint la marque des 3 999 mètres depuis le vaisseau.

Limite à 4 km Limite à 5 km

Sur Frost, située dans le système Étoile de Bernard, nous avons pu pousser le test un peu plus loin : 20 minutes et environ 5 000 mètres de marche. Il semble donc y avoir quelques exceptions, mais qui n’invalident pas la thèse suivante : dans Starfield, il est impossible de trop s’éloigner de son vaisseau quand on est à pied. Sur le dernier environnement testé, une lune, la règle des 4 km est revenue. La latitude accordée par les développeurs doit par conséquent se trouver entre 4 et 5 km, ce qui est en réalité beaucoup quand les décors sont si vides.

À noter qu’il est possible d’outrepasser la notification qui sert à vous empêcher de poursuivre. Vous finirez alors par tomber sur un mur invisible, au bout de quelques secondes et une note apparaîtra en haut à droite de l’écran (« Vous ne pouvez pas aller par là »). Cette limite dans l’exploration est liée au fait que les environnements sont générés de manière procédurale dans Starfield. Quand on atterrit, une zone est créée, mais pas l’intégralité de la planète (ce serait trop coûteux en ressources). Bien sûr, certains travaillent déjà sur des mods pour outrepasser cette règle. Mais, on peut lire ici que le jeu finira par planter.

