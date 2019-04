Envie de faire le ménage dans votre historique sur Netflix ou MyCanal ? Ce guide vous indique les étapes à suivre pour retirer les contenus que vous ne voulez plus associer à votre profil.

Vous regardez des films et des séries télévisées sur un service de vidéo à la demande par abonnement, comme Netflix et MyCanal ?

Si vous dévorez des contenus à la chaîne, peut-être avez-vous déjà cherché à faire le ménage dans votre historique, mais sans parvenir à trouver les options adéquates. Savoir où ces réglages se trouvent est pourtant bien utile pour au moins trois raisons.

vous n’avez pas envie de montrer à vos proches que vous avez regardé un film ou une série TV qui pourrait être une source de plaisanteries de leur part. L’intimité, même en matière culturelle, ça compte ;

Ou bien vous tenez à affiner les suggestions du service de SVOD en éjectant les contenus qui ne collent pas avec vos goûts. Vous avez peut-être vu Twilight ou Marseille, mais vous ne tenez peut-être pas à ce que l’on vous propose la même chose ;

ou alors, vous voulez que l’on arrête de vous conseiller de reprendre la lecture d’une vidéo que vous n’avez pas envie de finir. Après tout, on tâtonne beaucoup sur un site de SVOD avant de trouver quelque chose qui plaît.

Et ça peut même être un peu tout ça à la fois.

Sachez qu’il est possible de nettoyer votre historique sur Netflix et MyCanal. En fonction du cas de figure, il est possible de procéder à des retraits ciblés ou bien de tout enlever d’un coup.

Historique Netflix Nettoyer son historique Netflix

Rendez-vous sur le site de Netflix depuis votre navigateur web ;

Sélectionner le profil à nettoyer ;

Placez votre souris sur l’icône de votre profil, en haut à droite ;

Cliquez sur « Compte », puis descendez à la rubrique « Mon profil » ;

Choisissez « Historique » ;

Faites le ménage en cliquant sur le cercle barré pour les contenus à effacer.

Vous pouvez même vous rendre tout en bas de la page et cliquer sur « Tout masquer ». Quand vous masquez un contenu, Netflix vous prévient que « d’ici 24 heures, [l’œuvre] ne figurera plus parmi les titres que vous avez regardés sur le service Netflix et ne sera plus utilisée pour vous recommander du contenu, sauf si vous regardez ce titre à nouveau ».

Les principales étapes, en images :

Historique MyCanal Nettoyer son historique MyCanal

Rendez-vous sur le site de MyCanal et sur votre profil ;

Placez votre souris sur le menu symbolisé par un engrenage ;

Cliquez sur « Vus récemment » ;

Effacez les contenus que vous voulez retirer en appuyant sur les croix.

Les principales étapes, en images :

Article publié initialement le 22 juin 2016

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte