L’extension d’Elden Ring est critiquée par certains en raison de sa difficulté élevée. Un moddeur propose un moyen de baisser la puissance des ennemis pour se faciliter la vie.

Cela fait bientôt une semaine que Shadow of the Erdtree est disponible. Depuis son lancement, la page Steam du DLC d’Elden Ring affiche des évaluations « moyennes ». Certains lui reprochent sa difficulté élevée, avec des boss déséquilibrés en tête. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’un moddeur s’empare du sujet dans le but de développer un projet visant à adoucir le challenge.

Sur le portail Nexus Mods, il est donc possible de télécharger un mod intitulé « Easy Shadow of the Erdtree ». Son nom ne peut pas être plus explicite : l’objectif est de réduire la puissance des ennemis de 25 %. « Beaucoup de joueurs se plaignent du fait que les ennemis de Shadow of the Erdtree font trop de dégâts, si c’est votre cas, vous pouvez essayer ce mod qui les baisse de manière significative », indique le créateur. Ce mod d’Elden Ring est disponible depuis le 23 juin et, bien sûr, ne fonctionnera que pour la version PC.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree // Source : Capture PS5

Un mod « pour les nuls » pour le DLC d’Elden Ring

À noter que « Easy Shadow of the Erdtree » a reçu une mise à jour le 25 juin afin de proposer d’autres options. Les personnes intéressées pourront désormais baisser la puissance ennemie de 15 %, 32,5 % ou 40 % — en plus des 25 % originaux. Cela permettra de moduler, éventuellement, en fonction de l’adversité, de ses préférences ou de son confort vis-à-vis du gameplay.

Est-ce que la puissance des créatures croisées est vraiment le fond du problème ? Oui et non. « Easy Shadow of the Erdtree » ne fera pas de miracle. Tout juste vous autorisera-t-il à encaisser quelques coups supplémentaires pour souffler un peu. Mais il vous faudra toujours apprendre les attaques pour triompher. D’autant que beaucoup de boss de l’extension d’Elden Ring sont capables d’enchaîner des combos de plusieurs coups. Ils vous tueront probablement, même avec 25 % de dégâts en moins. Il est par ailleurs nécessaire de comprendre comment fonctionne la progression.

C’est ce que fait comprendre le créateur : « Vous pouvez aussi utiliser ce mod pour apprendre les patterns des boss sans mourir trop de fois, avant de le désactiver pour essayer de la manière voulue par FromSoftware. Si cela vous rend heureux. » Pour rappel, le studio japonais ne compte pas réduire la difficulté d’Elden Ring, pour la simple et bonne raison que cela pourrait « casser » le jeu — dans l’esprit du directeur.

