FromSoftware a déployé une mise à jour pour Elden Ring. Elle ajoute plusieurs nouveautés, notamment la possibilité d’invoquer son cheval pour l’ultime affrontement.

Quelques heures avant le lancement de Shadow of the Erdtree, FromSoftware a déployé un patch pour Elden Ring. En version 1.12, le RPG d’action paru en 2022 reçoit plusieurs nouveautés (et casse la version Steam Deck). Certaines sont purement cosmétiques (les nouvelles coiffures), quand d’autres sont vraiment utiles. Comme l’indique la note de patch publiée le 19 juin, on peut désormais invoquer son cheval pendant l’ultime affrontement du jeu.

Cette option est loin d’être anodine puisqu’elle est susceptible de donner un sacré coup de pouce à celles et ceux qui n’auraient pas encore terminé Elden Ring. Le dernier combat nous oppose à une créature immense (dont nous tairons le nom), au sein d’une arène très étendue. À pied, il était parfois compliqué de s’approcher de l’ennemi, tandis qu’il nous assène des attaques puissantes à distance. En théorie, il sera donc beaucoup plus simple de finir Elden Ring.

Elden Ring // Source : Bandai Namco

Un petit coup de pouce pour terminer Elden Ring

Le timing pose quand même question : pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour activer cette possibilité ? C’est d’autant plus vrai qu’il n’est pas nécessaire de terminer Elden Ring pour accéder à Shadow of the Erdtree (il faut terrasser deux boss optionnels). En tout cas, ce patch est applaudi par une partie de la communauté Elden Ring. En témoigne ce tweet de GermanStrands qui fournit même un clip d’illustration (attention aux spoilers si vous cliquez dessus). « OH MON DIEU ! Ils ont écouté les retours. Trop bien ! Voilà pourquoi FromSoftware est le meilleur », lui a répondu un internaute.

À noter que l’opportunité d’invoquer le cheval pour cette confrontation ne devrait avoir aucun impact pour le speedrun (pratique qui consiste à terminer le jeu le plus rapidement possible, sous certaines conditions). Forsa, speedrunner français qui avait accordé à Numerama un entretien passionnant il y a quelques semaines, a confié à l’occasion d’un stream diffusé sur Twitch le 21 juin : « Ça ne changera rien ». Celui qui détient le record dans la catégorie Any% Glitchless estime que cela ne fera pas gagner de temps.

Une autre évolution va nous changer la vie dans Elden Ring : les nouveaux objets sont dorénavant marqués dans l’inventaire, avec un macaron « ! » pour les identifier plus facilement. Il y a même un onglet « Objets récents » qui apparaît pour se faciliter la tâche quand on parcourt l’inventaire — une option bienvenue alors que Shadow of the Erdtree offre de nouvelles ressources. FromSoftware n’étant pas connu pour ses menus très clairs, c’est un sacré pas en avant.

