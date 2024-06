Lecture Zen Résumer l'article

La dernière mise à jour d’Elden Ring, déployée en amont de la sortie du DLC Shadow of the Erdtree, provoque un bug pénible quand on joue sur le Steam Deck. FromSoftware est sur le dossier.

La fête devait être parfaite pour les fans d’Elden Ring, en cette journée du 21 juin qui coïncidence avec le lancement de l’extension Shadow of the Erdtree (disponible depuis minuit en France). Mais il y a un petit grain de sable dans la machine, comme le précise FromSoftware dans un tweet publié le 20 juin. Il est lié au Steam Deck, la console portable de Valve.

Elden Ring a reçu le patch 1.12 en amont de l’arrivée du DLC. Il apporte plusieurs nouveautés appréciables (gestion plus simple de l’inventaire, nouvelles coiffures, possibilité d’invoquer son cheval pour le combat de fin…), mais aussi un bug quand on joue sur le Steam Deck. « Un souci lié au Steam Deck a été identifié et nous sommes en train de travailler sur un correctif », assume le studio japonais.

Le Steam Deck OLED // Source : Valve

Ce qui cloche avec la version Steam Deck d’Elden Ring

Le problème est le suivant : « Laisser votre Steam Deck inactif pendant plus de cinq minutes peut engendrer un souci pour accepter des inputs. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » En somme, pas faire une pause WC pendant une partie d’Elden Ring jouée sur la console portable de Valve… Quand vous la reprendrez, appuyer sur les touches ne servira à rien, ce qui force à relancer totalement le jeu (et à risquer une corruption de sa sauvegarde). Un comble, pour un appareil censé offrir une liberté totale.

Sur la page Steam d’Elden Ring, on peut pourtant lire qu’il est « 100 % compatible » avec le Steam Deck. À noter que FromSoftware ne fournit aucune date pour le patch qui viendra corriger ce bug — « La date et l’heure pour la mise à jour seront annoncés séparément. » Le lancement de Shadow of the Erdtree pourrait donc s’avérer un peu plus tumultueux que prévu.

Le timing ne pouvait pas être pire pour FromSoftware, habitué à passer entre les gouttes quand on parle de problèmes majeurs. Mais on peut faire confiance en la capacité des développeurs à vite rectifier le tir. C’est d’autant plus urgent qu’Elden Ring fait partie des jeux les plus joués sur le Steam Deck, d’après les chiffres officiels de Valve. Celles et ceux qui voulaient découvrir Shadow of the Erdtree exclusivement sur la console vont devoir patienter quelques jours de plus.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !