Shadow of the Erdtree, l’extension tant attendue d’Elden Ring, sera disponible à compter du 21 juin 2024 sur PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. À quelle heure exactement ? Cela diffère en fonction de la plateforme. Certains pourront même y jouer plus tôt, dès le 20 juin.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de Shadow of the Erdtree, première — et seule — extension d’Elden Ring, le chef-d’œuvre paru il y a plus de deux ans. À en juger par nos premières impressions, réalisées sur un aperçu d’un peu plus de trois heures, l’attente en vaut la chandelle : Shadow of the Erdtree s’annonce comme un DLC généreux et articulé autour d’une difficulté immense.

Maintenant que le lancement se rapproche, beaucoup vont se poser la question suivante : quelle est l’heure exacte de disponibilité ? Comme rien n’est jamais simple, elle peut différer en fonction du pays et des plateformes. Mais les développeurs d’Elden Ring ont apporté des précisions à ce sujet. Faisons le point. Première chose à savoir : il n’y a pas d’accès anticipé, lié à une version deluxe.

À quelle heure est vraiment disponible le DLC d’Elden Ring ?

J’ai acheté le jeu sur PC

Comme le révèle la carte de lancement, publiée sur le compte officiel Twitter le 14 juin, la version PC d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree aura droit à un lancement global, signifiant que tous les pays seront servis en même temps. En France, ce sera dès minuit le 21 juin. Cela veut dire que les Américains pourront y jouer la veille (18h sur la côte est, par exemple).

Quand pourrai-je télécharger le DLC ? Pas avant le lancement.

Heures de lancement pour Elden Ring: Shadow of the Erdtree // Source : Twitter Elden Ring

J’ai acheté le jeu sur PlayStation

Sur PlayStation 4 comme sur PlayStation 5, il sera possible de jouer à Elden Ring: Shadow of the Erdtree là aussi dès minuit, le 21 juin. Sauf qu’il s’agit ici d’un lancement local, qui diffère selon les régions.

Quand pourrai-je télécharger le DLC ? 48 heures avant le lancement.

J’ai acheté le jeu sur Xbox

Même son de cloche pour les consoles Xbox, à un petit détail près : en modifiant la région dans les paramètres, on pourra faire croire qu’on vit dans un autre pays et, donc, profiter du décalage horaire. Concrètement, en réglant sa Xbox One, sa Xbox Series S ou sa Xbox Series X sur la Nouvelle-Zélande, on pourra jouer à Elden Ring: Shadow of the Erdtree dix heures avant, soit le 20 juin, à 14h.

Pour changer les paramètres de sa Xbox, il faut se rendre dans Paramètres > Système > Langue et région.

Quand pourrai-je télécharger le DLC ? Pas avant le lancement.

On récapitule :

PlayStation Xbox PC 21/06, 00h 21/06, 00h* 21/06, 00h *10 heures plus tôt en réglant sa console sur ‘Nouvelle-Zélande’

Petit rappel sur l’accès à Shadow of the Erdtree

Quelques rappels s’imposent concernant Shadow of the Erdtree :

Il faut être propriétaire d’une copie d’Elden Ring (car c’est une extension, et pas un jeu indépendant) ;

Il faut avoir battu Radahn ;

Il faut avoir battu Mohg.

Les deux dernières conditions risquent de poser problème à nombre de joueuses et de joueurs. Et les personnes concernées pourraient avoir une mauvaise surprise au moment de lancer le DLC — y compris celles qui ont fini le jeu et auraient lancé une partie en mode New Game Plus.

