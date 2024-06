Lecture Zen Résumer l'article

Les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium se renforcent à partir du 18 juin.

Chaque mois, Sony offre des jeux vidéo à celles et ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus. En parallèle, les formules les plus chères — Extra et Premium — permettent d’accéder à un catalogue. Le 18 juin, plusieurs titres vont être ajoutés.

PlayStation Plus Extra et Premium en juin 2024 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en juin 2024

Monster Hunter Rise (PS4, PS5)

Monster Hunter Rise est un jeu de chasse dans lequel on affronte des créatures toujours plus grosses. Le gameplay est particulièrement exigeant, mais Capcom maîtrise son sujet pour les fans du genre.

Football Manager 2024 (PS5)

L’Euro 2024, organisé en Allemagne, débute le 14 juin. Vous pourrez prolonger le plaisir entre deux matchs en devenant le meilleur coach de l’univers.

Crusader Kings III (PS5)

Mélange entre jeu de rôle et jeu de stratégie, Crusader Kings III nous permet de diriger une famille noble au Moyen Âge. L’objectif ? Gagner en pouvoir pour assurer la domination de sa lignée sur plusieurs générations.

Far Cry 4 (PS4)

Bienvenue à Kyrat, où on tente de renverser le dictateur en place, le bien nommé Pagan Min. Du Far Cry dans le texte : un monde ouvert rempli de choses (parfois répétitives) à faire et un méchant charismatique qui passe une tête de temps en temps.

Lego Le Hobbit (PS4)

Lego revisite les films Le Hobbit avec une adaptation humoristique et un gameplay simpliste, pensé pour tous les publics.

Mais aussi :

Monster Energy Supercroos — The official videogame 6 (PS4, PS5)

After Us (PS5)

Anno 1800 (PS5)

Police Simulator: Patrol Officers (PS4)

Lego Les Indestructibles (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en juin 2024

Kayak VR: Mirage (PS VR2)

Ghosthunter (PS4, PS5)

Lego Star Wars II : La Trilogie originale (PS4, PS5)

Daxter (PS4, PS5)

