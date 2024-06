Lecture Zen Résumer l'article

La dernière grosse mise à jour de Diablo IV permet de récupérer un compagnon. Celui de base est un chien, mais on peut en débloquer d’autres en précommandant l’extension Vessel of Hatred, attendue pour le mois d’octobre.

Vessel of Hatred, la première extension de Diablo 4, a eu droit à une bande-annonce sombre et gore à l’occasion du Xbox Games Showcase 2024. Dans la foulée, Blizzard a déployé la mise à jour 1.4.2 pour le jeu de base. Celle-ci ajoute une fonctionnalité susceptible de constituer un argument pour s’y remettre : l’arrivée des animaux de compagnie.

Les compagnons ne sont pas qu’un ajout cosmétique dans Diablo IV. S’ils n’attaqueront pas les ennemis, ils pourront aller récupérer automatiquement des ressources (pièces d’or, herbes, fragments de gemmes…). Grâce à eux, vous ne laisserez plus rien derrière vous — en prime, ils apportent une petite douche de douceur à l’univers dépressif de Diablo 4. Vous voulez vous balader dans Sanctuaire avec un chien mignon à vos côtés ? Il n’y a pas grand-chose à faire pour le débloquer.

Pour s’équiper d’un familier dans Diablo IV, rendez-vous dans le Vestiaire // Source : Capture PS5

Comment débloquer les compagnons dans Diablo IV ?

Il ne suffira pas de lancer Diablo IV pour débloquer les compagnonsn mais c’est tout comme. En relançant une partie, vous allez — normalement — être en mesure de terminer une petite quête située à Kyovashad (la ville principale, qui se trouve dans la première région). Il s’agit d’une quête prioritaire, intitulée « Fidèle compagnon ».

La quête pour débloquer les familiers dans Diablo IV. // Source : Capture PS5

Pour la terminer, il faut simplement se rendre à Kyovashad pour aller caresser le « chien bien dressé » qui s’y trouve. Une fois cette tâche accomplie, la quête sera terminée et vous aurez donc débloqué les compagnons.

Pour qu’un animal vous suive comme votre ombre, il sera nécessaire de se rendre dans le Vestiaire, plus particulièrement dans l’onglet « Familiers ». Ici, vous aurez l’opportunité de vous équiper d’un chien baptisé Asheara. Est-il possible de « pet the dog » ? Bien sûr : en activant l’emote « Bonjour » juste à côté de l’animal. Rigolo quand on sait qu’il ne fallait surtout pas caresser les chiens à la sortie du jeu.

À quoi servent les familiers dans Diablo IV ? // Source : Capture PS5

Blizzard propose trois autres familiers : Alkor (léopard des neiges), Hralti (chien) et Nayalya (tigre). Pour les obtenir, il faut précommander Vessel of the Hatred, sachant que seule la version Ultimate donne accès aux trois. La disponibilité est en revanche immédiate, et il n’y aura pas besoin d’attendre le 8 octobre, date de sortie du DLC, pour s’en équiper.

