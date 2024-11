Lecture Zen Résumer l'article

Le jeu Pokémon Pocket, qui consiste avant tout à collectionner des cartes à l’effigie des célèbres créatures, est d’une richesse affolante. Pour preuve, il y a même des missions secrètes, qui ne se dévoilent qu’une fois accomplies.

Ouverture de boosters (non, il n’y a pas de techniques avérées pour obtenir de meilleures cartes), combats, liste d’amis, défis… Pokémon Pocket, disponible depuis le 30 octobre sur iOS et Android, est le carton du moment. Il repose sur le principe de la nostalgie, ainsi que sur celui de la satisfaction d’agrandir sa collection, avec des cartes toujours plus rares. Il s’avère aussi très complet, et peut-être même bien plus complet qu’on ne pourrait le croire.

Car Pokémon Pocket renferme des missions secrètes, comme l’indique Leonhart dans un tweet publié le 4 novembre. Il explique : « Il y a des missions secrètes dans Pokémon Pocket ! Terminer le Pokédex de la région de Kanto débloque une carte Mew secrète. Je me demande quels sont les autres défis du genre… » Les développeurs sont malins : ces missions secrètes ne se dévoilent qu’après les avoir terminées, contrairement aux collections thématiques.

La mission secrète pour avoir Mew dans son Pokédex

Dans Pokémon Pocket, on peut recevoir des récompenses en rassemblant plusieurs cartes spécifiques. Par exemple, si vous obtenez Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, le trio emblématique du tout premier jeu Pokémon, alors vous récolterez des ressources. Même chose si on réunit les trois oiseaux de légende : Artikodin, Électhor et Sulfura. Ces défis se dévoilent dès qu’on obtient l’une des cartes nécessaires à leur complétion — ce qui permet d’y voir clair sur sa progression.

Ce n’est pas du tout le cas des missions secrètes, et les premières personnes qui ont pu obtenir Mew l’ont découvert un peu par surprise. Il leur a quand même fallu compléter le Pokédex de Kanto, soit avoir obtenu les 150 premiers Pokémon (une tâche loin d’être facile et immédiate, à moins de dépenser beaucoup d’argent). Ces récompenses cachées offrent une autre source de motivation aux joueuses et aux joueurs, et permet aussi de créer des discussions au sein de la communauté.

Selon le site Pokémon Zone, il y aurait pour le moment sept missions secrètes dans Pokémon Pocket. Par exemple, il faudra obtenir tous les champions de la région de Kanto, récupérer toutes les versions EX des oiseaux de légende ou encore débloquer les cartes en version immersive de Pikachu, Dracaufeu, Mewtwo et Mew. Nul doute que les développeurs continueront d’ajouter d’autres tâches secrètes du genre à l’avenir.

