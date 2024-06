Lecture Zen Résumer l'article

Larian Studios prévoit le support officiel des mods sur Baldur’s Gate III avec une mise à jour du RPG attendue en septembre 2024. Il sera toujours possible de modder le jeu en dehors de cette solution.

Vous avez toujours rêvé d’ajouter un mulet à la place de la belle coupe de chevaux d’un personnage de Baldur’s Gate III ? Vous désirez utiliser une autre interface que celle proposée par défaut dans le célèbre jeu de rôle ? Ou vous aimeriez que votre groupe d’aventuriers ne compte pas quatre, mais cinq ou six membres — ou plus encore ?

Bonne nouvelle, vous allez officiellement pouvoir faire tout ça à partir du mois de septembre. Larian a publié un message ce lundi 3 juin 2024 pour annoncer la sortie prochaine d’une mise à jour à destination de son RPG. En effet, ce n’est pas parce que le studio n’a pas souhaité s’occuper de l’après Baldur’s Gate III qu’il ne se soucie plus du jeu.

Donner vie à ses idées les plus folles Larian Studios

L’arrivée de ce patch — le septième — se fera en trois temps. Une première phase en alpha vient de commencer le 3 juin. Elle sera suivie d’une bêta en juillet, puis de la sortie générale en septembre. Ce faisant, les joueurs et les joueuses vont pouvoir « donner vie à [leurs] idées les plus folles ! ». Une foire aux questions accompagne cette annonce.

Pour qui ne le saurait pas encore, le modding dans les jeux vidéo consiste à modifier leur fonctionnement — d’où le diminutif de mod. L’un des jeux qui a été le plus exposé à cette pratique est The Elder Scrolls V : Skyrim. Sur le site de référence Nexus Mods, on en dénombre des dizaines de milliers, et des milliards de téléchargements cumulés.

Des milliers de jeux vidéo sont aujourd’hui concernés par le modding. On peut mentionner, parmi les plus connus, Elden Ring, The Witcher 3, Starfield, Cyberpunk 2077, Fallout 4, Red Dead Redemption II, No Man’s Sky, Monster Hunter, The Sims 4, Final Fantasy VII Remake, Guitar Hero World Tour. Et, bien sûr, Baldur’s Gate III.

Les mods du jeu sur Nexus Mods. // Source : Capture d’écran

Il existe déjà une communauté très vivace de modders autour du titre de Larian — on compte 7 748 résultats sur Nexus Mods et des millions de téléchargements au compteur. Les mods proposés sont si nombreux qu’ils sont en mesure de changer pratiquement chaque élément du jeu — des textures aux mouvements, en passant par l’interface.

Sans grande surprise, il existe aussi toute une frange du modding qui est à caractère sexuel. Ici, les joueurs et les joueuses laissent libre cours à leurs fantasmes en installant des fichiers qui servent principalement à déshabiller les protagonistes — principalement féminins — ou à leur faire revêtir des vêtements plus ou moins érotiques.

La question des mods NSFW sur Baldur’s Gate 3

Reste une question légitime : pourquoi apporter un support officiel alors que le modding est déjà très actif sur Baldur’s Gate III ? Selon Larian, le but est surtout de garantir une bonne stabilité du jeu, en favorisant la compatibilité des mods. C’est, en fait, une mise à jour dite de « qualité de vie », pour limiter le risque d’un plantage inopiné durant une partie.

Le studio déclare qu’il n’est en aucune façon question d’interdire la création de mods en dehors du dispositif qu’il s’apprête à mettre en place. Ce sera une proposition alternative. « Vous aurez donc deux choix pour modder Baldur’s Gate III », résume la FAQ. Cependant, seuls ceux qui seront liés à l’outil de Larian seront officiellement gérés.

Les mods offrent une autre manière de jouer à un jeu vidéo, en modifiant les graphismes, l’histoire ou la jouabilité. // Source : Larian Studios

Quant à savoir quelles sont les limites de ce qui peut être accepté via le futur outil de modding, Larian reste encore relativement évasif. « Nous voulons soutenir la plus grande liberté de création possible », lit-on dans la FAQ. Cependant, le studio rappelle aussi que l’univers du jeu appartient à un tiers (Hasbro) et qu’un cadre existe.

« Notre but […] est de trouver un équilibre qui permette un modding étendu tout en gardant à l’esprit les directives, et d’ouvrir la porte aux mods pour qu’ils atteignent autant de joueurs que possible tout en s’assurant qu’ils fonctionnent de manière transparente sur les différentes plateformes », est-il encore expliqué.

Ainsi, Larian suggère que les mods spécifiques aux adultes (NSFW) ou qui impliquent des scripts entrainant de lourdes modifications au jeu pourraient ne pas être pris en charge. Si cela survient, le studio insiste : « le modding en dehors de notre solution sera toujours une option. » En somme, ce que la communauté du modding connait aujourd’hui ne change pas.

