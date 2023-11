CD Projekt Red ne veut pas abandonner The Witcher 3: Wild Hunt. Le studio polonais a annoncé le développement d’un éditeur de mods qui sera intégré au jeu. De quoi le rendre éternel.

CD Projekt Red a actuellement une myriade de projets sur le feu concernant la saga The Witcher— sa saga star. Mais la firme polonaise a encore du temps à consacrer à The Witcher 3: Wild Hunt. Dans un tweet publié le 15 novembre, elle a annoncé l’arrivée d’un éditeur de mods pour son RPG lancé en 2015. Il ne sera pas disponible avant 2024, en revanche.

« [Cet éditeur] vous permettra de créer vos propres expériences dans le jeu en faisant quelque chose de complétement nouveau ou en éditant certaines quêtes et certains contenus », se contente d’indiquer CD Projekt Red, qui en dira davantage l’année prochaine. L’éditeur sera gratuit et exclusif à la version PC de The Witcher 3: Wild Hunt.

The Witcher 3: Wild Hunt sur PS5. // Source : Capture PS5

The Witcher 3 va gagner un éditeur de mods

Il existe déjà des milliers de mods pour The Witcher 3: Wild Hunt. Mais l’intégration d’un outil va franchement faciliter la vie de la communauté. « C’est un rêve de huit ans que nous ne pouvions pas vraiment réaliser, mais grâce à une équipe de développeurs passionnés, il va devenir réalité ! Je suis pressé ! », se réjouit Philipp Weber, directeur de la narration chez CD Projekt Red. Il ne doit pas être le seul à accueillir chaleureusement cette bonne nouvelle.

Par le passé, le studio n’a pas hésité à reprendre des mods pour The Witcher 3: Wild Hunt, preuve que les développeurs ont toujours respecté le travail fourni par les fans. À l’inverse, cela lui a parfois joué des tours, en témoigne l’apparition de vulves modélisées. Le modding offre la possibilité de modifier en profondeur un titre, dans le but d’ajouter des choses importantes (améliorations graphiques, par exemple, ou nouvelles quêtes) ou plus inutiles.

Avec cet outil, The Witcher 3: Wild Hunt va surtout devenir impérissable, lui qui dispose déjà d’une longévité très étendue. CD Projekt Red a choyé son RPG, proposant des DLC gratuits et des extensions payantes après le lancement. La diffusion de la série sur Netflix, dont la quatrième saison est en préparation, a aussi alimenté la machine. Avec le modding, The Witcher 3: Wild Hunt peut tenir pendant des années et des années, à l’instar de The Elder Scrolls 5: Skyrim — le modèle du genre. Tout dépendra du bon vouloir et de l’imagination des moddeurs.

