Lecture Zen Résumer l'article

Élu jeu de l’année 2023, Baldur’s Gate 3 a aujourd’hui un impact étonnant sur les règles de Donjons & Dragons, dont il est une adaptation. Le jeu de rôle va être mis à jour grâce au RPG de Larian Studios.

C’est peu dire que Baldur’s Gate 3 a été un immense triomphe en 2023. Logiquement élu jeu de l’année, avec un plébiscite aussi immense que mérité, le RPG de Larian Studios est adapté des règles de Donjons & Dragons — le plus célèbre des jeux de rôle sur table (JDR). C’est désormais au tour de Baldur’s Gate 3 d’inspirer son maître, rapporte Eurogamer dans un article publié le 2 juillet 2024.

Dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube officielle, Jeremy Crawford, en charge du design de Donjons & Dragons, a présenté les changements qui seront appliqués au JDR dans les futures éditions. L’intéressé a admis, en toute transparence, que certaines modifications avaient été décidées grâce à Baldur’s Gate 3. C’est en jouant au RPG qu’il s’est rendu compte que certains sorts étaient soit insuffisamment puissants, soit une plaie à utiliser.

Baldur’s Gate III. // Source : Larian Studios

Comment Baldur’s Gate 3 a inspiré des changements pour Donjons & Dragons

Jeremy Crawford a donné l’exemple de deux sorts. Le premier, baptisé « Nuée de dagues », va pouvoir être déplacé pour qu’il soit bien plus intéressant à utiliser (plutôt que d’avoir un point d’impact fixe, ce qui limite alors sa portée). En jouant à Baldur’s Gate 3, Jeremy Crawford a réellement pris conscience qu’il était nécessaire de l’améliorer : « Quand je lançais la Nuée de dagues dans Baldur’s Gate 3, je voulais être en mesure de la bouger », dit-il. Le voir à l’écran n’a fait que renforcer une idée qui avait déjà germé dans sa tête.

L’autre sort s’appelle « Flammes », qui fait littéralement apparaître une flamme dans la main du lanceur pour éclairer les environs (ou éventuellement attaquer). « Ce sort était pénible à lancer — une fois que vous l’avez, il pourrait être amusant de lancer le feu, et ce sera désormais plus simple de le lancer. Étonnement, ce qui était déjà une plaie dans le jeu sur table est encore pire dans Baldur’s Gate 3. Quand je jouais à Baldur’s Gate 3, je me disais, ‘On va retravailler Flammes pour qu’il y ait moins de frictions pour le lancer’ », confie-t-il.

Ne plus voir cette pub

Il est intéressant de constater qu’un jeu comme Baldur’s Gate 3, qui est la matérialisation la plus évidente des règles de Donjons & Dragons, permette de constater certaines erreurs dans le design du matériau original. On observe alors un effet de vases communicants : Donjons & Dragons nourrit Baldur’s Gate 3, qui nourrit à son tour Donjons & Dragons. Pour les concepteurs, c’est du pain bénit. Pour Larian Studios, c’est la preuve que leur adaptation est plus que réussie.

Pour aller plus loin Vous allez pouvoir faire officiellement n’importe quoi sur Baldur’s Gate III

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !