Comme Skyrim et d’autres productions Bethesda avant lui, Starfield bénéficie d’un gros soutien de passionnés qui modifient le jeu de manière positive. À peine disponible, le RPG dispose déjà de mods intéressants.

Starfield est le gros événement de cette rentrée. Le RPG spatial de Bethesda, disponible sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC, était attendu de pied ferme. Nous lui avons attribué la note de 8 sur 10, soulignant la force de sa proposition (malgré quelques sérieux défauts). Dans le sillage de Skyrim, Starfield est un jeu vidéo amené à durer dans le temps. Parce que son contenu est colossal (des centaines et des centaines de planètes) et parce qu’il va pouvoir compter sur le soutien de la communauté.

Ainsi, sur le portail Nexus Mods, on peut trouver et télécharger plusieurs dizaines de mods, soit des améliorations et/ou des ajouts proposés par des passionnés (et qui seront peut-être repris plus tard par Bethesda pour une éventuelle version peaufinée). Starfield n’est pourtant accessible que depuis le 1er septembre en accès anticipé. Mais certains sont déjà aux affaires pour rendre l’expérience meilleure — ou plus rigolote pour qui voudrait pimenter son épopée. Bien sûr, ces mods ne sont accessibles qu’aux joueuses et aux joueurs PC.

Les instructions pour installer les mods sont fournis sur la page de chaque mod.

Cinq mods à considérer pour améliorer Starfield

Le DLSS pour les cartes graphiques Nvidia

Bethesda a signé un partenariat avec AMD pour Starfield. Par conséquent, certaines fonctionnalités liées aux cartes graphiques Nvidia sont absentes, comme le DLSS. Le but du DLSS, ou Deep learning super sampling, est d’améliorer les performances en jouant sur une résolution d’image inférieure. La mise à l’échelle est boostée afin de bénéficier d’une meilleure fluidité sans dégrader la qualité générale. Bref, c’est un sacré atout quand on a une carte graphique Nvidia.

Mais il existe déjà un mod qui remplace la solution équivalente de AMD (le FSR) par le DLSS. Disponible à cette adresse, il est baptisé « Starfield Upscaler » et a été téléchargé plus de 200 000 fois. Pour le moment, c’est le DLSS2 qui est compatible (pas le DLSS3, donc). Bien entendu, vous pouvez rencontrer des bugs.

Une interface PlayStation

Jeu développé pour l’écosystème Xbox oblige, Starfield dispose d’une interface pensée pour la manette de Microsoft. Vous jouez avec une DualSense, le pad de la PlayStation 5 ? Il existe un mod qui permet de profiter d’une interface pensée pour. « Il n’y a rien de plus à dire à part que ce mod modifie les icônes Xbox par des icônes PlayStation », confie l’auteur.

Un HUD moins invasif

Vous avancez tranquillement sur une planète, peut-être en errant sans but. Et, tout d’un coup, vous tombez sur une base. Le jeu enverra alors une grosse notification en plein milieu de votre écran pour confirmer cette découverte. Oui, c’est invasif pour le gameplay. Mais un mod, appelé BetterHUD, permet d’apporter quelques modifications à l’interface pour qu’elle prenne moins de place à l’écran. Concrètement, la notification sera plus petite et relocalisée en bas de l’écran — tout comme celles liées aux points d’expériences gagnés.

Un inventaire plus pratique

On ramasse beaucoup, beaucoup de choses dans Starfield, entre les armes, les munitions (il y en a trop), les ressources, les tenues, les objets ne servant qu’à être vendus… Problème ? La lisibilité de l’inventaire, elle, n’est pas extensible. Un moddeur a donc eu la bonne idée d’améliorer l’ergonomie en augmentant le nombre d’items qu’on peut voir sans scroller (la limite passe de 9 à 12, voire à 17 en version compacte). Cela peut s’avérer pratique, sachant que le design original de l’inventaire est préservé.

Envie de casser le jeu ?

« Normalement, ils vont rester au sol pendant un moment, puis se relever. En somme, ce mod autorise de tuer les personnages qui ne sont pas incarnés par le joueur », peut-on lire en description de ce mod « Kill essential NPC ». Ce qui revient à casser soi-même le jeu, puisque vous avez besoin de certains personnages pour avancer dans l’histoire principale de Starfield. Sauf que s’ils peuvent vraiment mourir, alors vous allez complétement briser le scénario. Attention aux balles perdues.

