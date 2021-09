Une série télévisée dédiée au Bene Gesserit est en phase de développement. Denis Villeneuve sera le producteur et le réalisateur de l'épisode pilote.

Vous sortez de la salle de cinéma, vous venez de voir l’adaptation tant attendue de Denis Villeneuve et — si vous avez été conquis — l’univers de Dune vous manque déjà ? Nous avons plusieurs bonnes nouvelles. La première : une partie 2 est envisagée si ce film est un succès au box-office. La seconde : vous pouvez vous (re)plonger dans les livres. La troisième : une série télévisée pourrait bien voir le jour pour prolonger l’adaptation de l’univers.

Que sait-on de cette nouvelle production ?

Dune : The Sisterhood, une série sur le Bene Gesserit

Cette nouvelle production s’intitule The Sisterhood et elle sera entièrement dédiée à l’ordre du Bene Gesserit, la puissante sororité de l’univers Dune. Les sœurs du Bene Gesserit influencent la politique de tout l’Imperium. Elles possèdent la Voix, cette capacité à rendre quelqu’un parfaitement obéissant. Elles peuvent « lire » les intentions et, au niveau le plus élevé de l’ordre, les Révérendes Mères sont appelées des « Diseuses de Vérité », car elles peuvent discerner la vérité ou le mensonge dans des paroles.

Dans l’adaptation signée Denis Villeneuve, les sœurs du Bene Gesserit sont évidemment présentes, puisqu’elles font partie de l’histoire du premier tome. Dame Jessica, la mère de Paul, fait partie de l’ordre. On croise aussi dans l’adaptation, une Révérende Mère, interprétée par Charlotte Rampling. L’histoire et le rôle de l’ordre restent, toutefois, assez peu approfondis dans le film.

Ce qu’on sait de la série

Le synopsis exact de la série n’est pas connu. Mais, étant donné le nom du projet, il y a fort à parier que la série soit en grande partie adaptée de Sisterhood of Dune (La Communauté des Sœurs dans la version française), un roman signé Brian Herbert et Kevin J. Anderson. C’est le premier tome du cycle des origines. On sait donc d’ores et déjà que ce sera un prequel, mais peut-être que la série ne remontera pas si loin en arrière (ce roman est situé 10 000 ans avant le premier roman).

Quant à la production de la série, Denis Villeneuve sera en partie aux manettes, puisqu’il sera producteur et devrait normalement être le réalisateur de l’épisode pilote. Diane Ademu-John sera la showrunneuse. Brian Herbert fera partie de la production, comme pour le film.

Pourrait-on y voir une version plus jeune de Dame Jessica (interprétée par Rebecca Ferguson dans le film) ? Interrogé sur la question, Denis Villeneuve a répondu à Variety que « c’est un beau projet, mais il est en cours de développement. Et quand les choses sont en développement, j’ai une tendance, je veux les protéger parce que c’est dans un état fragile ».

Si elle se concrétise, la série est prévue pour HBO Max. La commande initiale date de 2019, mais, à l’image de l’adaptation cinématographique, la production a été chamboulée par la pandémie. Les déclarations de Villeneuve prouvent toutefois que rien n’a été abandonné. Un succès en salles pourrait booster la mise en chantier du projet, qui n’a pour l’instant aucun casting ni date de tournage.

Crédit photo de la une : Dune/Warner Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo