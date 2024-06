Lecture Zen Résumer l'article

Le catalogue de HBO Max, nouveau service de streaming lancé en France le 11 juin 2024, est conséquent. Mais certains contenus brillent par leur absence, comme Westworld, série annulée au bout de quatre saisons.

Depuis le 11 juin, il est possible de découvrir une nouvelle plateforme de SVOD en France. Intitulée Max, elle permet d’accéder à tout le catalogue du géant Warner Bros. Discovery. Ou presque, puisque certains contenus manquent à l’appel. C’est le cas de Westworld, prometteuse série qui a époustouflé avec sa première saison, avant d’être annulée sans ménagement en 2022. Elle ne connaîtra jamais de fin.

Produite par HBO, Westworld avait toute sa place sur Max, surtout quand on se souvient de l’impact qu’avaient eu les premiers épisodes sur les spectatrices et spectateurs. Mais Warner Bros. Discovery a pris la décision de ne pas intégrer Westworld dans le catalogue de Max, comme c’est le cas aux États-Unis. En février 2023, à l’occasion d’un entretien accordé à Variety, Casey Bloys, en charge du contenu, avait révélé la raison de ce choix. Elle est bien évidemment économique.

Capture d’écran « Westworld ». HBO.

L’argent nous prive de Westworld sur HBO Max

À l’instar du film Batgirl, dont le tournage était pourtant bouclé, Westworld a été la victime de la fusion entre Warner Bros. et Discovery. Elle a entraîné une baisse des coûts et une réorientation des ressources. « La grande expérimentation consistant à créer sans compter est terminée », déclarait David Zaslav, CEO du groupe, en 2022. Une cinquième saison de Westworld avait bel et bien été commandée par HBO, et son annulation a coûté beaucoup d’argent (par exemple, les acteurs ont été payés) — rappelle Screen Rant dans un article publié en février 2023.

Par conséquent, proposer Westworld en exclusivité sur HBO Max coûte aussi de l’argent. C’est ce qu’explique Casey Bloys : « Le challenge est de connaître la bonne somme d’argent à payer pour le streaming, donc la bonne somme d’argent à payer pour les contenus originaux. Il y a aussi les réflexions sur le catalogue : est-ce que tous les contenus que nous avons sur HBO Max doivent être exclusifs à HBO Max ? Je dirais que non. »

Aux États-Unis, Warner Bros. Discovery a cédé les droits de diffusion à des plateformes avec un autre business model — Roku et Tubi. Elles se rapprochent des chaînes TV traditionnelles avec de la publicité (FAST, ou free ad-supported streaming television). Ce deal permet à la multinationale de rentabiliser malgré tout les immenses investissements liés à Westworld, sans assumer vraiment son échec. Ainsi, proposer une série inachevée dans son catalogue n’est pas forcément une belle vitrine. Sauf qu’en France, Westworld n’est plus disponible qu’en achat ou en location (l’intégrale est à 39,99 € sur Apple TV, par exemple).

