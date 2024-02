Take-Two Interactive a réitéré son objectif de réaliser une année fiscale 2025 record. Cela ne peut signifier qu’une chose : GTA 6 sera disponible d’ici au 31 mars 2025.

Maintenant que la première bande-annonce de GTA VI a été diffusée (en décembre 2023), certains peuvent se remettre à leur exercice favori : la spéculation. À ce petit jeu, on peut essayer de deviner la date de sortie du futur hit développé par Rockstar Games. Si on en croit les propos de Take-Two Interactive, maison mère du studio, GTA 6 devrait normalement être disponible avant le 31 mars 2025. La vidéo évoquait un simple « coming 2025 », sans fenêtre réduite.

Dans le dernier bilan financier, publié le 8 février 2024, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, annonce : « Nous avons toujours géré Take-Two avec le long terme en tête. Le potentiel de notre entreprise est vaste et unique, animé par nos talents créatifs, nos licences contrôlées et notre calendrier révolutionnaire prévu pour l’année fiscale 2025 et au-delà. » Les termes « calendrier révolutionnaire » mettent la puce à l’oreille : qu’y aurait-il de plus « révolutionnaire » que GTA 6 ?

Take-Two prévoit d’exploser son chiffre d’affaires en 2025

Comme le rappelait Gematsu dans un article publié en mai 2023, Strauss Zelnick évoquait déjà « des jeux révolutionnaires », capables « d’établir de nouveaux standards pour l’industrie », il y a quelques mois. Cette répétition n’est pas le fruit du hasard, d’autant que l’éditeur s’attend à réaliser un chiffre d’affaires record entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025 : il atteindrait entre 7 et 8 milliards de dollars selon les prévisions. Ce serait un bond de jusqu’à 66 % par rapport à celui prévu pour l’année fiscale en cours (5,3 milliards de dollars).

Comment Take-Two Interactive pourrait-il connaître une telle croissance sans un produit susceptible de l’emmener au sommet ? GTA VI est attendu comme le Messie pour beaucoup de joueuses et joueurs. Quand on voit l’effervescence qui entoure le premier trailer (93 millions de vues en 24 heures), on imagine que le succès du jeu sera sans précédent. Pour rappel, GTA V a dépassé les 195 millions de ventes, certes étalées sur plus de dix ans.

Avec de telles promesses, Strauss Zelnick met quand même la pression sur Rockstar Games. Les développeurs doivent se démener pour terminer un jeu qui s’annonce majuscule, avec les yeux du monde entier rivés sur lui. GTA VI sortira dans un premier temps sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. La version PC arriverait bien plus tard, comme toujours avec Rockstar Games.

