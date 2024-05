Lecture Zen Résumer l'article

Dans Hades 2, Mélinoé traverse de nombreuses salles pour y affronter toutes sortes de périls. Pour choisir sa route, la jeune femme peut savoir ce qui lui sera proposé dans tel ou tel niveau suivant. Si vous tous les symboles ne sont pas clairs, voilà un guide de survie pour identifier tous les bienfaits, réactifs et pouvoirs du jeu.

Hades 2 est sorti en accès anticipé et le contenu disponible est déjà plus vaste que le premier jeu de Supergiant Games. On retrouve bien sûr les mêmes bases qui ont fait son succès, mais le rogue-lite a aussi réussi à se renouveler. L’artisanat fait son apparition, comme les familiers qui viennent avec Mélinoé. Et le panthéon divin s’est actualisé.

Qui dit contenu plus vaste dit aussi beaucoup plus de symboles à retenir. On le remarque run après run dans Hades 2 : il y a de nouveaux visuels. Ceux des dieux et des déesses qui font leur apparition dans cet opus notamment, à l’image de Hestia, Sélène ou Héphaïstos. Mais aussi ceux de toutes les ressources que vous voudrez obtenir pour progresser dans l’aventure.

Après plus de vingt-cinq heures à arpenter les enfers et la surface, on a pu croiser beaucoup de symboles. On finit évidemment par les mémoriser, à force de recommencer. Mais si vous débutez à peine votre périple, un guide de survie n’est jamais de trop. Voici donc la liste de tous les symboles déjà croisés en jeu. Si d’autres surgissent, ils seront ajoutés.

Tous les bienfaits des dieux dans Hades 2

Les bienfaits des dieux sont temporaires et sont obtenus durant vos runs. Ils disparaissent à chaque fois que vous mourrez. Les bienfaits ont des degrés de qualité variable (commun, rare, épique, héroïque, légendaire) et peuvent se combiner parfois (duo), quand deux divinités décident de s’associer pour vous donner un autre type de pouvoir.

Chaque dieu offre des bienfaits qui font écho à leurs facultés divines. Ainsi, Héphaistos donnera des capacités améliorant les caractéristiques de votre arme. Poséidon fournira des capacités pour repousser des ennemis (comme une vague) ou pour recevoir des ressources, comme l’océan déposant ses richesses sur le rivage. Et ainsi de suite.

Aphrodite Apollon Chaos Demeter Héphaïstos Hera Hermès Hestia Poséidon Sélène Zeus

Cendres, Psyché, Ossements… les ressources de Hades 2 à connaître

Qu’il est loin le temps d’Hades où l’on n’avait pas beaucoup de ressources à gérer ! Les nectars, l’ambroisie, les sangs, les diamants et les poissons. Les gemmes, les obsidiennes et les clés chthoniennes. L’épisode suivant en a bien plus à proposer. Voici les réactifs et les ressources que vous pouvez collecter dans les salles.

Ces ressources sont conservées même lorsque Mélinoé décède. Les usages de ces éléments sont variables : le nectar vous permet d’approfondir vos relations avec les personnages du jeu ; les ossements servent à commercer avec le marchand misérable ; la psyché à augmenter le nombre de cartes des arcanes que l’on peut activer. Et ainsi de suite.

Cendres Couronne dorée Laine Larmes Nectar Ossements Perle Pomme d’or Psyché Tison Sable du zodiaque

Les bonus et les améliorations temporaires dans Hades 2

Les divinités vous donnent des pouvoirs à chaque nouvelle run. Vous allez aussi trouver sur votre chemin des bonus et des améliorations temporaires, qui disparaitront à la fin de votre tentative. Ils augmentent la vie (cœur de centaure) ou la mana (bouteille pentagramme), font passer un niveau à un bienfait divin (Grenade de Puissance), et ainsi de suite.

Les bonus et les améliorations permettent de renforcer vos builds. C’est-à-dire lorsque vous associez efficacement des bienfaits divins entre eux, mais aussi des cartes des arcanes et ces éléments indiqués ci-dessous. Si vous avez un build qui consomme beaucoup de mana, c’est préférable de prendre aussi souvent que possible ces bouteilles.

Bouteille Pentagramme Cœur de Centaure Grenade de Puissance Mains jointes Marteau de Dédale

Les boss de Hades 2 et autres symboles qui sont à repérer

Il existe aussi certaines portes qui indiquent une présence de boss ou de mini-boss — les symboles sont assez explicites. La bourse signale que la boutique de Charon est proche. Il existe aussi des indications quand vous changez de région (entre l’Érèbe et Océanos, par exemple). Les flèches n’ont pas toujours la même direction.

Enfin, il faut noter que certains portails ont des affichages alternatifs. Vous trouverez par exemple trois Grenades de Puissance dans une zone avant de rencontrer Chronos. Ou bien deux bienfaits divins côte-à-côte (il vous faudra alors en choisir un, et vexer l’autre). Ou encore un dieu agrémenté de petites flèches suggérant un bienfait amélioré.

Boss (diable rouge) Mini-boss / Gardien (crâne blanc) Boutique de Charon Descendre / Avancer (sens de la flèche variable)

