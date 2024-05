Lecture Zen Résumer l'article

Pour vaincre Chronos dans Hades 2, tous les moyens sont bons. Vous pouvez même vous faire aider de familiers, ces animaux de compagnie que l’on peut apprivoiser pour en faire des alliés. À chaque run, Mélinoé peut être accompagnée d’un animal. Ce n’est pas que mignon : ils sont utiles au combat. Voilà ce qu’il faut faire pour les débloquer.

Hades 2 n’a beau être qu’en accès anticipé (early access), le nouveau hit de Supergiant Games a déjà beaucoup à offrir. Après une vingtaine d’heures de jeu, on est encore loin d’en avoir vu le bout. L’histoire se poursuit ; les épreuves du chaos ne font que commencer ; la liste des prophéties reste encore bien longue ; les cartes des arcanes n’ont pas encore donné leur plein potentiel ; enfin, les aspects des armes arrivent à peine.

Toutes ces mécaniques sont héritées pour partie du premier Hades. Mais son successeur a aussi ses propositions inédites : les familiers. Il est en effet possible de se faire accompagner dans le jeu par une grenouille (Frinos) ou par un chat (Toula) — une liste sans doute amenée à s’agrandir avec de nouveaux animaux de compagnie, quand le jeu sortira en version finale, au début de l’année 2025.

D’ailleurs, l’agencement de la zone secondaire de la Croisée des chemins laisse clairement la place à au moins deux autres compagnons, voire trois.

Il y a clairement de la place pour deux ou trois familiers de plus. // Source : Capture d’écran

Frinos est assez simple à trouver. Le batracien est juché sur une pierre entourant le site magique dans lequel Mélinoé réapparait après chaque mort, quand une run se termine mal. C’est la zone juste avant sa chambre et il est impossible de la manquer. En revanche, Toula ne se montrera que lors de vos expéditions à l’extérieur de la Croisée des Chemins. On croise par exemple le minou dans l’Érèbe.

Frinos et Toula nécessitent d’être apprivoisés pour pouvoir les embarquer durant vos aventures (on ne peut en jouer qu’un à la fois). Cela vaut le coup : les deux bêtes disposent de facultés intéressantes que vous pouvez mettre à profit pendant vos sessions. Par exemple, Frinos peut aider à la collecte de ressources (les ombres solitaires), augmenter la vie de Mélinoé, intercepter des coups ou faire des dégâts après un bond.

En somme, Frinos et Toula sont comme des Pokémon : on les « capture », on les emmène avec nous, on les fait combattre (bonne nouvelle : ils se gèrent seuls) et on peut améliorer leurs compétences. Ainsi, on peut bénéficier d’un bonus de vie avec Frinos, qui a plusieurs paliers. Toula peut donner un coup de patte pour aller chercher du poisson. Un par nuit au niveau un, puis deux et enfin trois.

Toula est maintenant à moi ! // Source : Capture d’écran

Comment débloquer les familiers dans Hades 2 ?

Débloquer les familiers dans Hades 2 n’est pas fondamentalement très compliqué, mais prend du temps. Vous devrez avoir plusieurs heures au compteur, pour faire avancer l’histoire et accéder à des ressources que l’on trouve dans certains niveaux. En particulier, vos discussions avec Hécate (le premier boss, et patronne de la Croisée des Chemins) doivent progresser assez pour qu’elle vous suggère d’emmener un familier.

Cela signifie que vous devrez avoir réussi à battre Hécate plusieurs fois. La condition apparaît indispensable, puisque l’un des ingrédients nécessaires au rituel permettant de débloquer les familiers se trouve dans le niveau 2 du jeu, vers les enfers (le niveau s’appelle Océanos). En effet, Hades 2 s’appuie beaucoup sur les incantations, l’artisanat et la collecte des ressources dans son gameplay.

Lorsque la conversation avec Hécate évoluera assez, la sorcière vous livrera le rituel de « Persuasion d’esprits familiers ». Cela permet de convaincre des familiers spécifiques de vous suivre. Pour cela, vous aurez besoin d’au moins une croquette enchantée. La bonne nouvelle, c’est que l’incantation vous en file une tout de suite. Les suivantes devront être cuisinées avec le chaudron magique (deux croquettes par invocation).

L’incantation pour les familiers. // Source : Capture d’écran

Les ingrédients pour obtenir Frinos et Toula

Battez à quelques reprises Hécate (premier boss de l’Érèbe) ;

Récoltez des fleurs de lotus dans Océanos (niveau 2 souterrain) ;

Récoltez du nectar ;

Avancez suffisamment dans l’histoire pour débloquer la suggestion d’Hécate ;

L’incantation « Persuasion d’esprits familiers » nécessite 2 nectars et 1 fleur de lotus ;

Donnez la croquette enchantée à l’animal de votre choix ;

Pour obtenir d’autres croquettes succulentes (l’autre nom donné à cette gourmandise), vous devrez réunir pour chaque préparation 2 fleurs de lotus et 1 poussière d’étoile. Les poussières d’étoile s’obtiennent en complétant les épreuves du chaos proposées par le cristal des abysses. L’accès à ce cristal va nécessiter, là encore, une progression spécifique dans l’histoire et dans la validation de certains prérequis.

Le cristal abyssal dépend d’un autre rituel, appelé « Intuition abyssale ». Ici, vous aurez besoin de discuter régulièrement avec Chaos dans son royaume. La poussière d’étoile peut aussi s’obtenir chez le marchand misérable (que l’on débloque tôt dans le jeu), pour 800 ossements (qu’on récupère au fil des runs). Idem pour le nectar : le marchand cède un flacon contre 30 unités d’ossements ou bien en obtient lors des runs.

En résumé :

Poussière d’étoile : s’obtient chez le marchand misérable ou via les épreuves du chaos ;

Nectar : s’obtient chez le marchand misérable ou lors des runs ;

Lotus : s’obtient à Océanos (niveau 2 souterrain) ;

Friandise succulente : nécessite de combiner 2 lotus et 1 poussière d’étoile

Les croquettes enchantées. // Source : Capture d’écran

Notez que l’incantation des friandises succulentes impose un petit temps d’attente — en général, une run bouclée entretemps suffit, ou bien si vous passez le temps à la taverne ou bien dans les thermes. Par ailleurs, il est probable que le premier animal que vous allez recruter soit Frinos, qui est le plus facilement accessible. Le chat nécessite en effet de faire un crochet par la surface, direction l’Olympe.

Là aussi, l’accès au monde des humains pose comme préalable la réussite de deux incantations (« Outrepassement de Sceaux magiques » et « Atténuation de Contraintes destinées »). Il vous faudra aussi passer le tout premier boss (le cyclope Polyphème). C’est en tout cas de cette manière que l’on a pu débloquer Toula — il était dans l’Érèbe avant de se déplacer à l’air libre, après certaines incantations.

Frimos : Croisée des Chemins, avant la chambre de Mélinoé ;

Toula : Érèbe puis Détroit de Thessalie, sur l’embarcadère ;

Notez, à toutes fins utiles, que vos familiers ne risquent absolument rien lors des combats. Ils sont invincibles (et ils ont bien de la chance). Les attaques des ennemis ou les périls liés à l’environnement (lave, jets d’eau, chute d’éléments du décor, etc.) n’ont aucun effet sur leur santé. Vous pouvez les envoyer gaiement au combat. Et puis, qui sait, peut-être que l’un d’eux se montrera décisif au moment d’abattre Cronos ?

P’tit père. // Source : Capture d’écran

