Disponible en accès anticipé sur PC, Hades 2 intègre une nouvelle mécanique articulée autour de l’artisanat. L’héroïne peut rassembler des ressources, en vue de faire des incantations. Entre autres.

Hades 2 est disponible depuis le 6 mai en accès anticipé sur PC. Le contenu proposé par Supergiant Games est déjà à la hauteur, avec des heures et des heures de plaisir en perspective. Suite de l’un des meilleurs jeux de ces dernières années, Hades 2 offre un ressenti familier, mais apporte son lot de nouveautés pour renouveler l’expérience.

Dans cette suite (qui ne nécessite pas d’avoir joué au jeu précédent), on incarne Mélinoé, la princesse des Enfers. En tant que sorcière, elle a accès à un immense chaudron entre deux tentatives pour éliminer Cronos, le titan du temps. Cet élément permet d’intégrer une mécanique d’artisanat dans Hades 2, absente du premier opus. Le récipient complexifie un peu plus le gameplay et la manière dont on peut personnaliser son aventure.

Hades 2 permet de s’équiper d’un outil à chaque tentative. // Source : Capture Asus Rog Ally

À quoi sert cet immense chaudron dans Hades 2 ?

Quand vous allez mourir pour la première fois dans Hades 2 (ce qui arrive bien assez vite), vous allez vous retrouver dans une zone baptisée la Croisée des chemins, quelque part entre les enfers et la surface. Là, vous tomberez sur un immense chaudron avec lequel vous ne pourrez pas interagir tout de suite. Il faudra encore mourir.

Ce chaudron n’est pas placé là par hasard. Il s’agit d’un outil puissant dans la panoplie de Mélinoé, qui accepte pleinement son statut de sorcière. Ainsi, le chaudron permet de réaliser des incantations, à condition d’avoir les ressources nécessaires. Les recettes peuvent être de différents types : certaines ajoutent des options chez les marchands, d’autres prennent la forme d’améliorations permanentes pour chaque tentative. Les incantations sont donc indispensables pour réussir dans Hades 2.

Lors des différentes sorties dans les profondeurs, on pourra ramasser des ingrédients variés. Il y a les réactifs, comme l’argent, le calcaire ou encore le bronze. Il y a aussi des graines et des végétaux. Des ressources nécessitent des outils pour être obtenues (exemple : il vous faudra une pioche pour miner) tandis que, plus tard, on pourra semer des graines dans un petit jardin prévu à cet effet.

On pourra semer des graines dans Hades 2 // Source : Capture Asus Rog Ally

On comprend vite l’idée : on fait le plein de ressources pour débloquer les premières incantations, qui ouvrent ensuite la porte vers d’autres options pour récolter d’autres ressources pour toujours plus d’incantations. Il y a donc une notion de micro gestion dans Hades 2. Il y a même des subtilités à considérer : on ne pourra se lancer dans une tentative qu’avec un seul outil sur soi, signifiant qu’on ne pourra pas obtenir tous les types de ressources à chaque fois.

L’artisanat ne concerne pas uniquement les incantations. Il sert aussi à débloquer des armes. Il se veut comme un pilier essentiel de la progression dans le jeu. À noter que les développeurs ont pensé à intégrer un pense-bête pour garder en mémoire les recettes.

