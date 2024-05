Lecture Zen Résumer l'article

Un nouveau mod d’Elden Ring devrait faire plaisir aux férus de capybaras, l’un des animaux stars d’Internet.

L’Entre-Terre, l’univers déployé par Elden Ring et en partie imaginé par George R.R. Martin (l’auteur de la saga Game of Thrones), se nourrit d’environnements sombres et dépressifs. Rien n’est joyeux dans le jeu vidéo culte de FromSoftware. Rien n’est mignon. Rien ne donne vraiment envie de s’y épanouir.

Mais il existe désormais un moyen d’adoucir l’ambiance d’Elden Ring. Sur le portail Nexus Mods, il est possible de télécharger un mod intitulé « Capybara Island ». Son but est simple : inonder les décors de capybaras, l’un des animaux stars d’Internet (moins que les chats, mais pas loin). Avec ce projet disponible depuis le 4 mai 2024 et destiné à la version PC, Elden Ring n’affiche plus du tout la même ambiance.

Mod capybara pour Elden Ring // Source : Nexus Mods

Créé par Delamain, « Capybara Island » transforme les animaux sauvages — comme les sangliers et les cerfs — de la première zone en capybaras. Encore mieux, votre fidèle destrier, qui permet de se balader plus rapidement dans Elden Ring, sera, lui aussi, un capybara. Ce qui veut dire que vous allez en chevaucher un — c’est assez ridicule à l’écran.

Visiblement grand fan des capybaras, Delamain remplace aussi l’écran d’accueil par un artwork plus joyeux et ajoute des anecdotes sur le plus gros rongeur du monde (il fait la taille d’un petit mouton et peut atteindre un poids dépassant les 60 kg). Ainsi, on apprend qu’ils peuvent littéralement servir de meubles pour les autres animaux — une information confirmée par cet article de Smithsonian Magazine datant de 2014. Ce détail permet de comprendre pourquoi on peut se balader à dos de capybara avec ce mod, dans le plus grand des calmes.

La page du projet précise aussi qu’il y a d’autres surprises à découvrir. Peut-être Delamain s’est-il permis de transformer un boss en capybara, ce qui serait quand même très drôle étant donné le défi que les ennemis d’Elden Ring proposent.

