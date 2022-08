Jouer sur PC octroie de nombreux avantages sur des jeux tels qu’Elden Ring. L’un d’eux est de profiter des mods, qui modifient complètement l’expérience de jeu et rendent votre phase de gameplay plus amusante. Mais, que faut-il savoir avant de se lancer ?

Les mods ont toujours été une alternative intéressante pour les joueurs et les joueuses PC, afin de découvrir autrement un jeu vidéo. Ils permettent de vivre une autre aventure, d’apporter une nouvelle touche artistique, d’ajouter des séquences absurdes ou loufoques, d’inclure une fonctionnalité manquante, de rajouter du challenge et ainsi de suite.

Les mods peuvent, en somme, presque tout faire : des choses triviales comme des choses hautement complexes. Et, un jeu aussi populaire qu’Elden Ring n’a bien sûr pas échappé à cette pratique très communautaire. Les mods sont développés par des fans pour d’autres joueurs, en particulier pour ceux qui ont déjà découvert le jeu et qui aimeraient revisiter le monde différemment.

Mais, parce qu’il s’agit de fichiers tiers que l’on récupère sur le web, et comme ils ont pour rôle de modifier le comportement d’un jeu vidéo, il est utile d’avoir quelques informations préalables en tête avant de s’y mettre. En somme, il vaut mieux s’abstenir d’aller chercher un mod obscur sur un site suspect. Il est préférable d’aller sur des plateformes reconnues.

Elden Ring .// Source : Capture d’écran PS5

Un mod, qu’est-ce que c’est ?

Un mod est un fichier non-officiel créé par les fans d’un jeu vidéo ou par des spécialistes en informatique (on les appelle moddeurs). Ce fichier possède toujours une extension appelée « package », et contient des données qui vont modifier ou rajouter du contenu sur votre jeu — soit provisoirement, soit définitivement.

Quel est l’avantage d’un mod ?

Son avantage est qu’il vous permet avant tout d’améliorer votre plaisir de jouer, selon votre vision personnelle du jeu vidéo. Il existe de nombreux mods différents, et qui correspondront forcément aux différents goûts des joueurs et joueuses. Sur Elden Ring par exemple, il existe un mod qui vous permet d’utiliser les armes à feux de Bloodborne.

Le but d’un mod est avant tout de prendre du plaisir dans une partie éphémère, qui n’est pas censée représenter l’expérience réelle du jeu que vous jouez, surtout sur Elden Ring. Cela vous confère également de nombreux avantages (ou désavantages), qui vont à l’encontre de ce pour quoi le jeu a été fait initialement.

Peut-on modder Elden Ring ?

Absolument ! Elden Ring fait partie de ces jeux suffisamment populaires chez les joueurs et les joueuses pour avoir attiré une communauté de développeurs et de développeuses motivés pour concevoir des logiciels tiers. Il en existe littéralement des dizaines sur le net. Il existe également des guides pour aider le public à les installer correctement sur l’ordinateur.

Quels sont les mods populaires d’Elden Ring ?

L’un des mods les plus réputés d’Elden Ring est le Seamless Coop. Ce mod vous permet d’aller au-delà des limites du multijoueur, vous donnant ainsi la possibilité de vous aventurer en Entre-Terre plus librement dans le mode en ligne. Vous pouvez aussi utiliser Torrent, la monture de votre Sans-Éclat à deux ! Il en existe évidemment d’autres : vous trouverez ici 10 mods d’Elden Ring très populaires.

Existe-t-il des risques à employer un mod ?

Il est toujours important de le rappeler : oui, il peut exister des risques si vous téléchargez un mod sur n’importe quel jeu. Cela reste des fichiers informatiques que vous allez chercher sur le net. Il est important de privilégier les sites qui sont fiables et les mods les plus populaires, qui ont déjà été testés et approuvés par d’autres.

Il est important de garder à l’esprit que, même si ces mods sont réalisés par des joueurs professionnels ou passionnés, ils peuvent toujours contenir des logiciels malveillants ou des virus. Pour cette raison, il vous sera constamment suggéré d’avoir un anti-virus installé et d’éviter autant que se peut le téléchargement de fichiers et logiciels non certifiés.

Vous pourrez profiter des nombreuses vidéos YouTube qui existent pour regarder des mods. À l’inverse, il existe des mods certifiés et réalisés par les développeurs de jeux eux-mêmes. Dans ce cas-là, vous pouvez vous rassurer, car vous n’encourez pas de risque.

Un mod affecte-t-il vos performances dans le jeu ?

Sur Elden Ring, le fait de télécharger un mod va nuire à votre progression dans le jeu. Le principe est le même qu’utiliser des codes de triches, par exemple ; cela veut concrètement dire que vous n’aurez pas la possibilité de sauvegarder votre partie, ni d’avoir accès aux trophées et succès sur le jeu.

Y a-t-il des sites de mods fiables ?

Il existe un site qui vous permettra de télécharger les mods d’Elden Ring qui vous intéressent. C’est le plus fiable à ce jour. Attention toutefois, il est toujours important de le rappeler : assurez-vous que votre PC soit doté d’un anti-virus pour éviter ainsi les mauvaises surprises.

Il faudra vous rendre sur le site Nexus Mods. Après votre inscription, recherchez Elden Ring dans le coin supérieur droit du site. La plupart des mods sont payants, mais il en existe certains qui sont gratuits. Une fois le mod que vous souhaitez télécharger trouvé, vous pouvez soit l’installer manuellement, soit le faire via Vortex, qui est le gestionnaire de fichiers interne de Nexus Mods.