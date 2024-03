À l’occasion d’une conférence diffusée par Xbox, 11 bit studios a dévoilé Creatures of Ava, un nouveau jeu à la Pokémon qui prend le contre-pied total de ses rivaux.

Dans les jeux vidéo Pokémon, on capture des créatures mignonnes pour les faire se combattre et devenir le meilleur dresseur — un concept souvent comparé à de la maltraitance animale par la PETA. Palworld, considéré comme une copie de Pokémon par certains, va encore plus loin en ajoutant une dimension de cruauté et d’exploitation. La PETA risque en revanche d’être ravie en découvrant la première bande-annonce de Creatures of Ava, dévoilée le 6 mars.

Dans Creatures of Ava, l’idée sera toujours de côtoyer des créatures mignonnes, qu’il faudra apprivoiser pour vivre une belle et grande aventure. Néanmoins, il y a un twist : les studios Inverge et Chibig ont opté pour un gameplay sans combat ni mécanique de capture sous la contrainte (comme des PokéBalls). Les développeurs veulent que les joueuses et les joueurs aient pour objectif de « soigner plutôt que vaincre ». C’est donc l’anti-Palworld par excellence.

Le jeu Pokémon le plus inoffensif de l’univers

Creatures of Ava cherche à être le plus inoffensif possible, en évitant de nous forcer à malmener des « animaux fantastiques » (qu’on le veuille ou non, c’est le cas dans Pokémon). Toute la narration sera articulée autour de la préservation. Ainsi, l’héroïne, prénommée Vic, devra soigner des créatures infectées par un mal mystérieux. Elle s’appuiera pour cela sur une flûte, qui permet de s’approcher et de faire ami-ami avec la faune (on pourra la caresser, ce qui donnera des séquences adorables).

À noter que l’histoire est signée en partie par Rhianna Pratchett, connue pour avoir écrit le reboot de Tomb Raider, ainsi que Mirror’s Edge et BioShock Infinite. Elle nous promet « un voyage empreint d’émerveillement, de mystère et de découverte ». Où Vic aura l’occasion de traverser différents biomes interconnectés (jungle, marais, villages…). Pour résoudre des énigmes, elle devra s’appuyer sur les compétences spéciales des créatures, qui auront une utilité en lien avec la nature.

Creatures of Ava // Source : 11 bit studios

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour Creatures of Ava, qui est néanmoins attendu pour 2024 sur PC, Xbox Series S et Xbox Series X. Comme Palworld, on pourra y jouer dès son lancement via le Xbox Game Pass, ce qui lui donnera une belle exposition pour, peut-être, connaître à son tour un immense succès. Mais sans aucune polémique.

