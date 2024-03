Sony se montre un peu plus généreux avec les abonnés PlayStation Plus au mois de mars. En plus de trois jeux, ils pourront récupérer la grosse extension d’un titre populaire.

Chaque mois, les abonnés PlayStation Plus, qu’importe la formule choisie, peuvent récupérer des jeux dans le cadre de leur abonnement. Pour le mois de mars, Sony se montrera un peu plus généreux que d’habitude : en plus de trois titres, il y aura une extension de Destiny 2 en bonus — soit l’équivalent de quatre titres. C’est toujours bon à prendre.

PlayStation Plus en mars 2024 // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en mars 2024

Trois jeux et une extension seront offerts en mars avec l’abonnement PS Plus, à partir du mardi 5. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au lundi 1er avril.

EA Sports F1 23

La saison 2024 de Formule 1 reprend cette semaine, avec une première manche à Bahreïn. Sony accompagne cette bonne nouvelle en nous proposant de prolonger le plaisir sur sa console PlayStation. Pour celles et ceux qui en ont marre de voir gagner Max Verstappen.

Sifu

Sifu est un jeu d’action exigeant articulé autour de la maîtrise du kung-fu. Il se joue comme un jeu de combat, avec des combos et des parades à apprendre. Il y a aussi un twist : à chaque game over, le héros vieillit et devient encore plus vulnérable.

Hello Neighbor 2

Dans la ville de Raven Brooks, inquiétante et pleine de secrets, on incarne un journaliste d’investigation. Sa mission ? Enquêter sur la disparition des enfants. L’expérience mêle horreur et furtivité.

Destiny 2 : La Reine Sorcière

La Reine Sorcière est l’une des grosses extensions de Destiny 2 et nous met sur les traces de Savathûn, qui est parvenue à subtiliser la Lumière. Ce DLC intègre un nouveau type d’arme : le glaive, basé sur la mêlée.

