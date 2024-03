Après Dune : Deuxième Partie, Denis Villeneuve est bien décidé à réaliser la suite. Mais le cinéaste ne veut pas se précipiter, et il a un autre projet en parallèle. Il ne faut pas espérer un troisième film de sitôt.

Denis Villeneuve ambitionne une trilogie — un « rêve » selon lui. Après Dune et Dune : Deuxième Partie, une troisième partie pourrait donc voir le jour. Si l’on suit la chronologie de la saga littéraire signée Franck Herbert, alors ce Dune 3 sera une adaptation du tome 2 : Le Messie de Dune.

On sait que Denis Villeneuve planche déjà sur cette suite. Dans Empire, courant 2023, il déclarait que « des mots ont été couchés sur le papier. »

« Je ne veux pas me précipiter »

En amont de la sortie de Dune 2, Denis Villeneuve a réitéré ses intentions. « Le désir d’avoir un troisième film est bien réel », affirme-t-il en interview, « mais je ne veux pas me précipiter. » Le réalisateur est bien décidé à prendre le temps qu’il faut : « Le danger à Hollywood, c’est que les gens s’emballent et ne pensent qu’aux dates de sortie, pas à la qualité. » Ces déclarations sont, sur le fond, une très bonne nouvelle.

Le troisième film n’est, à ce stade, ni en production ni en préproduction. On sait par ailleurs que Villeneuve a d’autres projets. S’il ne reviendra pas pour un Sicario 3, il souhaite adapter Rendez-vous avec Rama, le roman d’Arthur C. Clarke. Dans ce livre culte de l’âge d’or de la SF, un vaisseau sous forme de gigantesque cylindre pénètre dans le Système solaire ; une mission spatiale y est dépêchée. Qu’y a-t-il dans cette mystérieuse structure ? Denis Villeneuve resterait donc, a priori, dans le domaine d’une science-fiction mystérieuse et massive.

Difficile, dans ce contexte, d’imaginer que Dune 3 puisse voir le jour d’ici à trois ans, comme ce fut le cas entre les deux premiers volets. Il faudra attendre de nombreuses années.

L’adaptation du Messie de Dune

Ce qui reste certain, c’est que ce troisième opus mettra en images Le Messie de Dune. Mais Denis Villeneuve a été clair : cette adaptation sera moins littérale. Paul Atréides n’y sera pas décrit comme « héroïque », et la notion d’avertissement y sera davantage présente. Villeneuve souhaite être plus fidèle à « l’idée » de ce tome, plutôt qu’à son déroulé exact.

Les tomes 2, 3 et 4 de Dune (sur 6 en tout). // Source : Pocket

Quoi qu’il en soit, ce troisième film mettra en scène la fameuse guerre sainte évoquée à la toute fin de la deuxième partie. Ce, environ douze ans après les événements déjà mis en scène. Paul (Timothée Chalamet) y est devenu l’Empereur Muad’Dib, vénéré comme un dieu. Alia, sa sœur (Anya Taylor-Joy), sera présente. Dune 2 n’est pas non plus la dernière fois que l’on verra Chani (Zendaya), puisque le personnage est présent dans le tome 2 de la saga, même si Paul y est marié à Irulan (Florence Pugh).

Pas de Dune 4

Denis Villeneuve n’ira pas au-delà d’une trilogie. Notamment car, après le tome 3, « les livres deviennent plus… ésotériques », explique-t-il. Pas de Dune 4 à envisager, donc. Sauf si Warner fait ensuite appel à un autre réalisateur — mais on peut aussi se plaire à imaginer qu’une saga cinématographique puisse enfin avoir le droit de tirer sa révérence sans être éternellement étirée.

Une série préquelle appelée Dune: Prophecy

Initialement titrée Dune : The Sisterhood, le projet de série HBO dans le même univers a été renommée Dune : Prophecy. Mais le concept reste le même : il se situera 10 000 ans avant Dune et se concentrera sur la sororité des Bene Gesserit. Ce sera tiré de La Communauté des sœurs, un ouvrage signé de Brian Herbert (le fils de Frank Herbert) et de Kevin J. Anderson.

Denis Villeneuve est à la production, mais la série est créée par Jon Spaihts et Diane Ademu-John. Bien que le casting soit connu depuis 2022, on ne sait pas vraiment quand HBO prévoit de la diffuser.

