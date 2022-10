Après l’adaptation de Dune avec le film de Denis Villeneuve, une série TV va être diffusée sur HBO. Dune : The Sisterhood sera dédiée au Bene Gesserit. Voici les actrices et leurs personnages.

L’univers de Dune, l’œuvre de Frank Herbert, ne cesse de s’étendre sur écran. Avec l’adaptation de Denis Villeneuve, la suite prévue pour fin 2023, les jeux vidéo, il y a également une série télévisée. Elle sera prochainement diffusée sur HBO. Intitulée Dune : The Sisterhood (littéralement : « la sororité »), elle fera office de préquel, située pas moins de 10 000 ans avant les événements de Dune mettant Paul Atréides en scène.

Comme l’a révélé le magazine Deadline, ce 20 octobre, on connaît enfin le casting plus ou moins complet de la série. Et l’on sait aussi leurs rôles.

Une révérende mère des Bene Gesserit dans le Dune de Villeneuve. // Source : Dune (Warner)

Les personnages de Dune : The Sisterhood

Au cœur de la série, on retrouvera une sororité nommée Bene Gesserit. Celle-ci est un ordre religieux : elle dispose d’une école, qui forme les Sœurs, afin qu’elles maîtrisent d’anciennes facultés psychiques et physiques, afin d’apprendre à influer sur le cours des événements.

Parmi elles :

Valya and Tula, deux puissantes sœurs, issues de la famille Harkonnen et membres de l’ordre, seront incarnées par Emily Watson et Shirley Henderson. Leur rôle : freiner des forces ténébreuses (tl;dr : sauver l’humanité) en secret.

Faoileann Cunningham (The Northman) sera Sœur Jen, une acolyte « féroce et imprévisible, en formation à l’école de la sororité, qui se livre peu émotionnellement ».

Aoife Hinds (Normal People, Hellraiser) sera Sœur Emeline, « zélée, descendante d’une longue lignée de martyrs, qui porte une ferveur religieuse dans sa formation à la Sororité ».

Chloe Lea (Foundation) sera Sœur Lila, la plus jeune des Bene Gesserit à l’époque et qui se distingue par une « profonde empathie ».

Indira Varma, connue pour ses rôles dans Game of Thrones et Obi-Wan, incarnera quant à elle l’Impératrice Natalya. Sarah-Sophie Boussina sera la jeune princesse Ynez, dont la lourde responsabilité est d’être l’héritière du trône de la famille Corrino — dont le symbole est un lion doré.

Indira Varma dans Game of Thrones. // Source : HBO

Et pas de panique : les Fremen — le peuple du désert de la planète Arrakis — seront de la partie, tout du moins avec une représentante. Shalom Brune-Franklin aura pour tâcher d’incarner une certaine Mikaela, une Fremen « au caractère bien trempé qui sert la famille royale tout en se languissant d’une planète qu’elle n’a jamais connue ». Cela signifie que, bien qu’elle soit issue d’Arrakis, elle n’y a pas grandi.

Qui écrit et réalise la série Dune : The Sisterhood ?

La série est développée par Diane Ademu-John (scénariste et productrice d’Empire notamment), aux côtés de Alison Schapker (qui a une longue expérience de productrice et scénariste : Alias, Lost, Charmed, Fringe, Altered Carbon…). Le réalisateur Johan Renck, qu’on connaît pour la série Chernobyl, sera aux manettes du premier épisode.

On sait également que Denis Villeneuve participera à la supervision de la série, puisqu’il développe les films qui y sont liés. De même pour le fils de Frank Herbert, Brian Herbert, rattaché au projet — et pour cause, il a coécrit plusieurs ouvrages de la saga dont celui entièrement dédié au Bene Gesserit.