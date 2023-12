Les jeux de plis sont vieux comme le monde. Et pourtant, il est encore possible d’innover. La preuve avec Cat in the Box et Mino Dice, nos deux jeux de société de la semaine.

Pas une proposition cette semaine, mais deux. Deux jeux qui ont en commun un principe bien connu, mais également, et surtout, une manière très originale de l’aborder.

Cat in the Box et Mino Dice font en effet partie de la grande famille des jeux de plis (ou de levées). Si le nom ne vous dit peut-être rien, il est probable que vous ayez déjà joué à un jeu du genre : Bidge, Tarot, Belote… des intemporels qui ne vieillissent pas.

Le principe est toujours plus ou moins le même. Chaque joueur a une main de cartes, de différentes valeurs et couleurs. La première carte jouée définit la couleur de cette manche, et pour remporter le pli, il faut jouer la plus grande valeur dans la couleur demandée. À moins de jouer un atout qui l’emporte sur le reste.

Mais nos deux recommandations, sorties tout récemment, vont un peu plus loin et proposent toutes deux un petit twist qui leur donne une saveur bien particulière.

Pour être complet, il faudrait y ajouter un troisième titre, Tatsu, dans lequel on demande aux autres de jouer des cartes pour nous. Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion d’y jouer, mais les retours à son égard sont également très enthousiastes.

Cat in the Box, le jeu de pli studieux et surprenant

Présentation de Cat in the Box

Jouable à partir de 10 ans, Cat in the Box peut se jouer à deux, trois ou quatre personnes. Édité chez Matagot, le jeu redéfini les règles du jeu de pli et propose une version posé et studieuse. Une partie dure entre 30 minutes et une heure.

Déroulement du jeu Cat in the Box

Cat in the Box a une approche plutôt classique de prime abord : trois couleurs, une couleur d’atout, à son tour, on joue une carte, et la plus forte dans la couleur demandée l’emporte. Sauf que toutes les cartes sont… noires !

En effet, c’est au moment où vous jouez votre carte que vous décidez de sa couleur. Si vous posez un 4 par exemple, il peut tout aussi bien être bleu, jaune, vert ou rouge. C’est comme ça vous arrange. Évidemment, si un 4 jaune a déjà été joué précédemment, le vôtre ne pourra pas être jaune. Un petit plateau permet de se souvenir quelles valeurs de quelles couleurs ont déjà été jouées par qui.

Regardez bien, c’est un 7 vert ! // Source : Matagot

Vous pouvez même refuser de jouer la couleur demandée, mais il ne vous sera alors plus possible de jouer d’autres cartes de cette couleur pendant toute cette manche.

Arrive un moment où un joueur ne peut plus jouer, parce qu’il n’a pas la bonne valeur en main, ou qu’il n’a plus la couleur adéquate à sa disposition. D’autant plus qu’il existe cinq cartes de chaque valeur, pour seulement quatre couleurs possibles. Survient alors un paradoxe (d’où le thème du jeu), qui met fin à la manche.

Source : Matagot

Notre avis sur Cat in the Box

Les jeux de plis se pratiquent souvent à l’apéro, en buvant des verres et en discutant de tout et de rien avec ses camarades. Pas avec Cat in the Box. Car le jeu demande de la concentration, de la réflexion. Au point de littéralement retourner le cerveau pendant les premiers tours.

Cat in the Box est malin comme tout. Une pépite ludique épurée dans une petite boîte. Si vous aimez le genre, ruez-vous dessus. Il est la preuve qu’il est encore possible d’innover, tout en se basant sur un principe archiclassique (d’aucuns diraient éculé), mais toujours aussi efficace. Cerise sur le gâteau, le matériel est très chouette et les illustrations toutes mignonnes.

En bref Cat in the Box Voir la fiche 25,90 € sur Philibert On a aimé Que c’est malin !

Et joli comme tout en plus On a moins aimé Passez votre tour si vous cherchez du fun, l’ambiance est ici studieuse

Mino Dice, qui a dit qu’un jeu de plis ne se jouait qu’avec des cartes ?

Présentation du jeu Mino Dice

Articulé autour de la mythologie et basé sur le lancer de dés, ce jeu de pli pour le moins original, édité par Iello, se joue de deux à six joueurs, âgés de huit ans et plus. Les parties sont rapides et durent moins d’une demi-heure.

Déroulement d’une partie de Mino Dice

Dans Mino Dice, vous jouez de plus en plus de tours à chaque manche : un tour à la première manche, deux à la suivante… jusqu’à huit tours à la huitième manche. À chaque tour, le premier joueur donne la couleur, et les autres doivent suivre ou jouer une des trois couleurs d’atout.

Mais attention, car en début de manche, chacun parie sur le nombre de plis qu’il pense faire. On marque des points si on réussit son pari, et on en perd s’il est raté. Pas évident, d’autant qu’on ne connait pas la main des autres joueurs.

Un jeu de plis… avec des dés ! // Source : Iello

Ça vous rappelle quelque chose ? Normal, Mino Dice reprend le principe de l’excellent Skull King. Mais avec une différence de taille : les cartes sont remplacées par… des dés !

Et ça change tout. Avec une carte, quand on joue un 5 bleu, on sait que c’est un 5 bleu (sauf si on joue à Cat in the Box 😀). Dans Mino Dice, on connaît la couleur, mais la valeur dépend du bon vouloir de dame chance. Pire encore, même la couleur d’atout la plus forte du jeu peut se faire battre, voire même tomber sur la face 0.

Source : Iello

Notre avis sur Mino Dice

Alors oui, effectivement, on ne maîtrise pas grand-chose. Pas évident de respecter son pari quand le hasard s’en mêle, mais ce qu’on perd en contrôle, on le gagne en fun. Largement.

On se marre à longueur de partie. À se moquer des résultats de ses adversaires, avant de se prendre un retour de karma à notre tour. Tout le monde peut y jouer et tout le monde peut gagner, tant les retournements de situation et les jets de dés défiant les probabilités sont nombreux.

Mino Dice est sans nul doute le jeu de plis le plus fun auquel on ait joué. Vous aimez les jeux de dés en plus des jeux de plis ? Foncez, vous allez adorer.

En bref Mino Dice Voir la fiche 21,90 € sur Philibert On a aimé Qu’est-ce qu’on se marre !

Tout peut arriver, n’importe qui peut gagner un pli… même quand on ne veut pas On a moins aimé Allergique au hasard ? Fuyez !

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.