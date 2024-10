Lecture Zen Résumer l'article

On profite de l’arrivée de plusieurs adaptations sur Canal+ et Netflix pour vous présenter toute la gamme des Loups-Garous de Thiercelieux, un jeu mythique vendu à des millions d’exemplaires.

Alors que le jeu est vieux de plus de vingt ans, le moins que l’on puisse dire, c’est que les Loups-Garous de Thiercelieux ont le vent en poupe. Et pour cause, en l’espace de quelques jours, en ce mois d’octobre 2024, on va le retrouver à la fois sur Canal+, dans un jeu télévisé, imaginé par Fary et Panayotis Pascot, puis sur Netflix, dans un film, avec notamment Franck Dubosc et Jean Reno.

Mais avant d’être des adaptations pour la télévision, c’est surtout un jeu de société extrêmement populaire, vendu à près de 7 millions d’exemplaires. Et on profite de cette mise en lumière médiatique pour vous présenter la gamme au complet, et vous aider à choisir la bonne boîte, si vous avez envie de revivre l’expérience chez vous.

Mais avant ça, pour les deux du fond ayant hiberné depuis une vingtaine d’années, voici un petit rappel des règles des Loups-Garous de Thiercelieux.

Mais au fait, c’est quoi les Loups-Garous de Thiercelieux ?

Les Loups-Garous de Thiercelieux est un jeu d’ambiance à rôles cachés, sorti au début des années 2000. Il est nécessaire d’être nombreux pour y jouer, au moins 8. Et plus on est, mieux c’est. Idéal pour des parties entre potes, en soirée, en colonie de vacances, etc., les parties durent une trentaine de minutes, et on peut y jouer à partir de 10 ans.

Source : Zygomatic

On y joue chacun un personnage, dont on est le seul à connaitre l’identité : soit un villageois, soit un loup-garou, caché parmi eux. Et toutes les nuits, pendant que les autres dorment (qu’ils ont les yeux fermés), les lycanthropes se réveillent discrètement pour désigner un villageois. Au petit matin, tout le monde se réveille… sauf la victime dévorée par les loups-garous.

Tout le village se rassemble ensuite pour envoyer au bûcher une des bêtes… à moins qu’ils ne se trompent et y envoient un des leurs. L’un des deux clans, villageois ou loups-garous, l’emporte quand tous les membres de l’autre groupe sont passés à trépas.

Le jeu comporte de nombreux rôles spéciaux, avec des capacités spécifiques, pour pimenter davantage les parties.

La gamme des Loups-Garous de Thiercelieux

Au fur et à mesure des années, et devant l’énorme succès du jeu, plusieurs boîtes ont vu le jour. Certaines ont disparu, d’autres ont été rééditées. Bref, on vous présente toute la gamme telle qu’elle existe aujourd’hui, en cette fin d’année 2024.

La boîte de base

Voici la boîte par laquelle tout a commencé. Elle contient tout le nécessaire pour jouer, avec les règles et des rôles faciles à comprendre pour découvrir le jeu.

Avec son prix doux, sa petite taille de boîte pour l’emmener partout, et ses règles aisées à comprendre, c’est le choix idéal pour entrer dans l’univers des Loups-Garous de Thiercelieux.

Source : Zygomatic

Les extensions

Les extensions permettent d’enrichir la boîte de base, en y ajoutant tout un tas de possibilités, et de renouveler les parties une fois que vous pensez avoir fait le tour. Vous avez évidemment besoin de la boîte de base pour jouer avec les extensions, et vous pouvez en mélanger plusieurs entre elles.

L’extension Personnages ajoute 16 nouveaux rôles qui bouleversent la manière de jouer. Que ce soit le « Grand Méchant Loup » qui mange deux villageois par nuit ou le « Renard » qui piste les loups-garous, ces nouveaux personnages changent la donne au village.

Source : Zygomatic

L’extension Nouvelle Lune amène 5 nouveaux personnages au jeu de base, mais surtout 36 cartes d’événements, qui changent complètement la physionomie des parties : « Clair de lune » pour jouer en extérieur avec une ambiance magique, « Double je » où chaque villageois a une double personnalité, « Communauté des hameaux » pour jouer jusqu’à 200, etc.

Source : Zygomatic

L’extension Le Village ajoute seulement 2 nouveaux personnages, mais surtout 14 bâtiments qui donnent des métiers aux villageois… dont on peut s’attribuer les fonctions si on élimine le précédent locataire !

Source : Zygomatic

Les coffrets

Pour les puristes, ou si vous avez la flemme d’acheter la boîte de base pour ensuite l’enrichir avec une ou plusieurs extensions, l’éditeur a pensé à vous et propose deux coffrets, plus pratiques et plus complets.

Le coffret Le Pacte, qui aurait aussi pu s’appeler « La totale », regroupe toutes les boîtes vues précédemment : la boîte de base et ses trois extensions. On y retrouve donc les 33 personnages différents, tous les bâtiments, tous les évènements, et deux jolis sacs en tissu. Bref, de quoi combler les puristes du jeu.

Source : Zygomatic

Comme son nom l’indique, le coffret Best Of regroupe la quintessence du jeu, puisqu’on y retrouve les 28 personnages les plus iconiques, issus à la fois du jeu de base et des différentes extensions. Pas d’évènement, pas de bâtiments, que des rôles spéciaux, et des tuiles en carton à la place des cartes.

Peut-être notre boîte préférée, celle que l’on choisirait s’il ne fallait en garder qu’une.

Source : Zygomatic

L’édition spéciale pour les fans de Disney

Ou plutôt pour les fans des méchants des films Disney, puisque ce sont eux que vous incarnez dans L’Assemblée des Vilains, une variante du jeu originel.

Capitaine Crochet, la Reine de Cœur, Maléfique, Prince Jean… et tous leurs acolytes sont de la partie, avec 18 personnages, en tout et pour tout. Mais parmi vous se cachent des traitres, prêts à tout pour faire basculer le pouvoir établi.

Source : Zygomatic

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !